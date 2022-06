MSFL

První místo a s ním účast ve II. lize si několik kol před koncem zajistila rezerva Sigmy Olomouc. V zákulisí se ale hovoří o možném postupu druhého celku (aktuálně Kroměříž) v případě, že nejlepší čtyři mužstva ČFL tuto šanci odmítnou. „Pak by dle pravidel a řádů dostaly postupně nabídku možnosti startu v příštím ročníku II. ligy právě celky z naší MSFL na druhém až čtvrtém místě,“ potvrdil sekretář řídící komise pro Moravu Radek Šindelář.

Protože z II. ligy nesestoupil žádný moravský tým (Ústí nad Labem a Viktoria Žižkov), z MSFL budou sestupovat jen dva celky – na podzim odhlášený Dolní Benešov a 17. Jihlava B.

Bude se hrát - 32. kolo: Slovácko B - Baník Ostrava B, Hlučín - Blansko, Velké Meziříčí - Vrchovina, Otrokovice - Rosice, rýdek-Místek - Jihlava B, Kroměříž - Vratimov, Uherský Brod - Znojmo. Předehráno: Uničov - Zlín B 2:1.

33. kolo: Slovácko B - Hlučín, Rosice - Uherský Brod, Vrchovina - Uničov. Předehráno: Jihlava B - Kroměříž 1:3, Vratimov - Velké Meziříčí 1:4, Znojmo - Olomouc B 1:4, Baník Ostrava B - Otrokovice 2:2, Zlín B - Blansko 0:3.

DIVIZE

Ve dvou moravských skupinách jsou už jasní vítězové a postupující – ze skupiny D Hodonín a ze skupiny E Hranice. Ve skupině F k tomu má nejblíž Frýdlant nad Ostravicí, který vede tabulku s náskokem šesti bodů před Bohumínem a Polankou. K prvenství mu stačí získat ze dvou zápasů bod.

Výrazně zamotanější je situace v boji o záchranu. „Ze všech divizí sestoupí dohromady čtyři celky, nejhorší z každé skupiny a předposlední tým s nejmenším počtem bodů,“ upřesnil sekretář řídící komise pro Moravu Radek Šindelář.

Ve skupině D to bude jistě jen poslední Polná (10 bodů), předposlední Ždírec má 19 bodů. Ve skupině E budou o záchranu do poslední minuty bojovat 14. Strání (14) a 13. Holešov (14), kde při shodě bodů hovoří lepší bilance vzájemných zápasů pro Holešov.

Ve skupině F jsou jistým sestupujícím poslední Heřmanice (8), ale ohroženy jsou i předposlední Dětmarovice - na kontě mají 13 bodů, což je nejméně ze všech skupin. Navíc hrají pouze jeden zápas ve Frenštátě. Poslední kolo s Bílovcem totiž předehrávaly ve středu (1:1).

Bude se hrát - 26. kolo: Opava B - Karviná B, Rýmařov - SO Bruntál, Heřmanice - Nový Jičín, Polanka - Vítkovice, Bílovec - Frýdlant, Frenštát - Dětmarovice, Bohumín - Havířov.

14. kolo: Opava B - Rýmařov, Bruntál - Bohumín, Nový Jičín - Frenštát, Frýdlant - Polanka, Havířov - Heřmanice. Předehráno: Vítkovice - Karviná B 4:2, Dětmarovice - Bílovec 1:1.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Vítězství oslavil několik kol před koncem Krnov, ale o to, kdo ho doprovodí do divize z 2. místa, se stále bojuje. „Břidličná, Háj ve Slezsku, Kobeřice, Slavia Orlová, Hlubina, Pustá Polom. Ti všichni do toho ještě mohou zasáhnout,“ vyjmenoval Vladimír Janoško, sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MS KFS), celky na 2. až 7. místě, které od sebe dělí v tabulce pět bodů.

Počet týmů, které čeká pád dolů, určí Dětmarovice. „Pokud se v divizi nezachrání, sestoupí z krajského přeboru tři týmy, v opačném případě by to byly jen dva,“ vysvětlil Vladimír Janoško. Na jaře se ze soutěže odhlásil Fulnek, účast v I.A třídě čeká v příští sezoně patnáctou Čeladnou a sestup hrozí i čtrnácté Lokomotivě Petrovice.

Bude se hrát - 28. kolo: Háj ve Slezsku - Kobeřice, Český Těšín - Brušperk, Čeladná - Krnov, Petřvald na Moravě - Dolní Datyně, Hlubina - Oldřišov, Slavia Orlová - Loko. Petrovice, Pustá Polom - Břidličná.

29. kolo: Slavia Orlová - Čeladná, Lok. Petrovice - Hlubina, Jakubčovice - Český Těšín, Brušperk - Pustá Polom, Břidličná - Krnov, Oldřišov - Háj ve Slezsku, Kobeřice - Petřvald na Moravě.

I.A TŘÍDA

Do krajského přeboru jdou jen vítězové skupin - v „áčku“ se bude rozhodovat mezi Bolaticemi (54 bodů) a Vřesinou (54), ale ve hře jsou i třetí Stará Bělá (52) a čtvrté Kravaře (51). Z „béčka“ postupují Řepiště, které mají před druhým Vratimovem B náskok sedmi bodů.

O sestupech znovu rozhodnou Dětmarovice - pokud se neudrží v divizi, opustí I.A třídu pět družstev, v opačném případě jen čtyři.

Na jaře odstoupila Dolní Lutyně, do I.B třídy jdou poslední týmy z obou skupin - Slovan Ostrava (8) a Dobrá (7). Ohroženy jsou ale ještě v „áčku“ 13. Zlatníky (15), 12. Malé Hoštice (18) i 11. Štěpánkovice (19), v „béčku“ 12. Jistebník (22).

Bude se hrát - 26. kolo: Chlebičov - Darkovičky, Ludgeřovice - Bolatice, Slovan Ostrava - Stará Bělá, Kozmice - Mokré Lazce, Štěpánkovice - Hradec nad Moravicí, Malé Hoštice - Zlatníky, FC Vřesina - Kravaře.

14. kolo: Mokré Lazce - Darkovičky, Bolatice - Kozmice, Chlebičov - Slovan Ostrava, Stará Bělá - FC Vřesina, Hradec nad Moravicí - Ludgeřovice, Zlatníky - Štěpánkovice. Kravaře - Malé Hoštice.

Bude se hrát - 26. kolo: Lučina - Jistebník, Stonava - Vratimov B, Jablunkov - Řepiště, Staré Město - Dobrá, Baník Albrechtice - Smilovice, Bystřice - Libhošť.

14. kolo: Lučina - Baník Albrechtice, Dobratice - Smilovice, Dobrá - Jablunkov, Řepiště - Stonava, Vratimov B - Bystřice, Libhošť - Jistebník.

I.B TŘÍDA

Účast v I.A třídě si zajistí vítězové čtyř skupin a nejlepší tým z 2. místa. V „áčku“ vede Město Albrechtice (63) před Velkými Heralticemi (57), v „béčku“ Krásné Pole (58) před Strahovicemi (58) a Záblatím (53), v „céčku“ Horní Suchá (60) před Raškovicemi (57), v „déčku“ Kozlovice (50) před Tichou (49).

Zda sestoupí sedm nebo šest celků opět ovlivní výsledek Dětmarovic v divizi. Na jaře se odhlásil Tísek (D), tento týden byly vyloučeny Mosty (C), které třikrát nenastoupily k utkání. Jistotu okresního přeboru má v příští sezoně i Chuchelná (5), poslední tým skupiny B.

Kdo ji doprovodí? Dna tabulek jsou dvě kola před koncem následující - skupina A: 14. Chomýž (13), 13. Žimrovice (14), 12. Velké Hoštice (19), skupina B: 13. Darkovice (18), 12. Klimkovice (20), 11. Šilheřovice (20), skupina C: 13. Lokomotiva Petrovice B (10), 12. Baška (12), skupina D: 13. Mořkov (17), 12. Veřovice (20), 11. Skotnice (20).

Něco může napovědět už tento víkend, definitivně jasno ale bude po posledních kolech o víkendu 18. a 19. června.

Bude se hrát - 26. kolo: Slavia Opava - Jindřichov, Žimrovice - Vítkov, Hlavnice - Krásné Loučky, Město Albrechtice - Velké Heraltice, Krnov B - Velké Hoštice, SO Bruntál B - Chomýž, Slavkov - Budišov n. B.

14. kolo: Krásné Loučky - Žimrovice, Vítkov - Slavia Opava, Jindřichov - Město Albrechtice, Velké Heraltice - SO Bruntál B, Chomýž - Velké Hoštice, Krnov B - Slavkov, Budišov n. B. - Hlavnice.

Bude se hrát - 26. kolo: Ostrava-Jih - Svinov, Záblatí - Slavoj Rychvald, Darkovice - Bohuslavice, Hrabová - Třebovice, Chuchelná - Klimkovice, Strahovice - Krásné Pole, Hať - Šilheřovice.

14. kolo: Bohuslavice - Slavoj Rychvald, Třebovice - Darkovice, Krásné Pole - Hrabová, Záblatí - Chuchelná, Klimkovice - Ostrava-Jih, Svinov - Hať, Šilheřovice - Strahovice.

Bude se hrát - 26. kolo: Staříč - Baška, Oldřichovice - Sedliště, Hnojník - Petřvald u K., Vendryně - Lok. Petrovice B, Inter. Petrovice - Horní Suchá, Raškovice - Věřňovice.

14. kolo: Petřvald u K. - Inter. Petrovice, Horní Suchá - Oldřichovice, Sedliště - Staříč, Baška - Věřňovice, Raškovice - Vendryně, Nýdek - Hnojník.

Bude se hrát - 26. kolo: Skotnice - Mořkov, Lískovec - Kozlovice, Fryčovice - Kopřivnice, Ostravice - Tichá, Jeseník n. O. - Starý Jičín, Spálov - Vlčovice.

14. kolo: Veřovice - Vlčovice, Tichá - Fryčovice, Kopřivnice - Jeseník n. O., Starý Jičín - Lískovec, Kozlovice - Skotnice, Spálov - Ostravice.