/FOTOGALERIE/ Z domácího debaklu před týdnem doma s Kobeřicemi (0:4) se fotbalisté Slavie Orlová rychle vzpamatovali a v neděli naplno zabojovali. Zápas 2. kola krajského přeboru v Oldřišově vyhráli 2:1 po gólech Vojtěcha Kadlíčka a Marka Maleňáka. Výsledek mohl být 3:1, ale branku Jakuba Motlocha třináct minut před koncem rozhodčí neuznali.

Zápas 2. kola krajského přeboru Oldřišov - Slavia Orlová 1:2. | Foto: Deník/VLP Externista

„Výkon byl vynikající, oproti Kobeřicím jako den a noc,“ srovnal trenér Orlové Roman Divina oba odehrané duely v nové sezoně. „Vyhráli jsme zaslouženě, měli jsme ještě čtyři stoprocentní šance,“ hodnotil zisk prvních tří bodů v soutěži.

„Velkou šanci měly i Kobeřice, kdy to Tonda (Buček) chytil, navíc jsme si dali vlastní gól,“ připomenul kouč Slavie úvodní branku celého utkání, jejímž autorem byl ve 12. minutě Daniel Slowik.

„Vracel se a už nemohl zastavit tělo v pohybu, z půl metru to zasunul k tyči. Ale kdyby balon přeletěl, tak hned za ním byl domácí hráč, který by to doklepl,“ popsal trenér nešťastného „vlastence“. „I když Slowik ještě hraje za dorost, tak už je ostřílený borec a naštěstí se z toho nepoložil,“ oddechl si kouč.

Jestřábům nebylo přáno. Prospali první poločas a Kobeřice jim přistřihly křádla

„Ještě předtím jsme měli jasnou tutovku, kdy šel Kadlíček sám na gólmana, bohužel nedal. Pak Nowinski z trestňáku krásně obstřelil brankáře, který to zázračně chytil ze šibenice. Tutovku v prvním poločase měl i Renta,“ vylíčil Roman Divina k šance Slavie do přestávky.

Brankáře Oldřišova jako první překonal v 17. minutě Kadlíček.

Nedobytné hřiště Českého Těšína funguje dál, v derby to zažil nováček ze Stonavy

„Naštěstí jsme v naší hře pokračovali i ve druhém poločase. Renta šel sám na kasu, bohužel jeho střela mířila o pět centimetrů vedle,“ popsal další průběh zápasu. Prosadil se až v 63. minutě Maleňák. „Po nádherné akci Motlocha, kdy mu to přihrál pod sebe, krásně ze šestnáctky obstřelil gólmana do šibenice,“ radoval se Roman Divina z vítězné branky Slavie.

Vyhrát mohla vyšším skóre. „Třináct minut před koncem nám nebyl uznán regulérní gól na 3:1, který po perfektní přihrávce Renty dal mladý Motloch. Hlavní rozhodčí ho odpískal, ale pomezní to z neuvěřitelných důvodů zvedl,“ řekl kouč Orlové.

„Kluci hráli opravdu všichni výborně, bojovali jako jeden,“ pochválil Roman Divina za kolektivní výkon celý tým.

OBRAZEM: Orlová doplatila na hrubky v obraně, od Kobeřic dostala doma čtyřku

Krajský přebor - 2. kolo:

Oldřišov - Slavia Orlová 1:2 (1:1)

Branky: 12. vlastní Slowik - 17. Kadlíček, 63. Maleňák. Rozhodčí: Láryš - Stankov, Šištík. ŽK: Manderla, Klinger, Továrek – Botur, Slowik, Motloch, Dzida, Kadlíček. Diváci: 103.

Slavia Orlová: Buček – Slowik, Buchvaldek, Nowinski (51. Motloch), Dzida, Kadlíček (88. Vybíral), Maleňák, Zach, Botur,- Derik, Renta. Trenér: Roman Divina.