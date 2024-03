/FOTOGALERIE/ Splnili roli favorita! Přezimovali na třetím místě a jarní cestu za dalšími body do tabulky zahájili fotbalisté Slavie Orlová domácí výhrou nad předposledním Oldřišovem. V 17. kole krajského přeboru ho v sobotu porazili 2:1.

Zápas 17. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Oldřišov 2:1. | Foto: FK Slavia Orlová/Pavel Křehlík

„Rodilo se to ale hodně těžce,“ přiznal trenér Slavie Orlová Roman Divina. „Věděl jsem, že Oldřišov, který trénuje kamarád Tomáš Horsinka, přivedl dva bývalé hráče Opavy a bude nepřijemný. To se potvrdilo,“ upozornil na rozšíření kádru soupeře o Patrika Hartmanna a Sebastiana Latoně s tím, že tabulkové prognózy se po zimě mažou.

Slavia v sobotu doma prohrávala, když se v 11. minutě prosadil Bořucký. „Nastoupili jsme dost ofenzivně. V prvním poločase jsme měli tři neskutečné stoprocentní šance, ale Tomáš sám před brankářem ve 26. vtteřině trefil z pěti metrů vedle, pak zablokovali střelu Rentovi a Motloch hlavičkou z pěti metrů přestřelil bránu,“ vyjmenoval Roman Divina tři příležitosti ujmout se vedení.

„Gól jsme klasicky dostali z ojedinělého protiútoku, ale nepoložili jsme se. Možnost srovnat měli Nowinski a Motloch. Pak Nowinski krásné nacentroval, Zach si zpracoval a podél gólmana Hlaváčka ve 43. minutě vyrovnal na 1:1,“ začal tušit Roman Divina, že duel by mohl skončit vítězstvím jeho týmu.

„Ve druhém poločase jsme za tím šli víc než soupeř. Pak předvedl neskutečnou akci devatenáctiletý Motloch, který dvakrát za sebou vykoupal stopera Oldřišova a do protišibenice dal z úhlu na 2:1,“ popsal trenér Slavie střelu z 57. minuty, která znamenala zisk tří bodů.

„Soupeř pak začal kousat, ale stoprocentní šanci si už nevypracoval. My jsme to mohli potvrdit ještě dvakrát, ale bohužel jsme trefili břevno a tyčku, takže jsme se strachovali do poslední chvíle. Naštěstí jsme to ukopali, začátek je pro nás hodně dobrý,“ spokojeně dodal Roman Divina.

V dalším kole Orlovou čeká v neděli 24. března duel v Kravařích.

Krajský přebor – 17. kolo:

Slavia Orlová – Oldřišov 2:1 (1:1)

Branky: 43. Zach, 57. Motloch – 11. Bořucký. Rozhodčí: Šištík – Vojkovský, Revaj. ŽK: Buchvaldek, Lindner – Janík, Bořucký, Kurka. Diváci: 70.

Orlová: Buček – Buchvaldek, Czaicki (77. Botur), Nowinski, Lindner, Motloch, Kondziolka, Zach, Herman (84. Grochol), Renta, Tomáš (88. Puchala). Trenér: Roman Divina.