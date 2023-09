/FOTOGALERIE/ Tohle nebyl jejich den. Fotbalisté Českého Těšína bez několika opor v 5. kole krajského přeboru nečekaně padli v Petřvaldu na Moravě 0:3. Zápas od 21. minuty po vyloučení Hamroziho za faul odehráli v deseti.

Zápas 5. kola krajského přeboru Petřvald na Moravě - Český Těšín 3:0. | Foto: FK Petřvald

„Bohužel jsme byli oslabení po zbytečné červené kartě, která byla jasná, a dostali nešťastný třikrát tečovaný první gól,“ konstatoval kouč Českého Těšína Petr Sostřonek poté, co domácí tým poslal ve 29. minutě do vedení Ciesarík. „Kdybychom ho nedostali, asi bychom to nějakým způsobem dali dohromady. Tak jsme ani hru nemohli otevřít,“ vysvětlil trenér hostů.

Po inkasované brance se Český Těšín do přestávky ubránil, ale po ní se dvakrát střelecky prosadil Kovařík. „V poli to bylo jakž takž vyrovnané utkání, ale Petřvald nás potrestal za chyby, které jsme udělali. Navíc jsme hráli bez čtyř hráčů základní sestavy,“ připomenul Petr Sostřonek absenci Ondřeje Byrtuse, Michala Sostřonka a Petra Chloně ze zdravotních nebo pracovních důvodů.

„Sestavu jsme museli nějak poskládat a ještě ve 21. minutě přišli o dalšího hráče. To se pak hodně těžko otáčí a Petřvald má velmi kvalitní mančaft, v útoku ho drží Kovařík, který je za dva hráče,“ upozornil kouč hostů na sílu soupeře.

„Klukům nelze nic vyčíst, bojovali a dřeli v deseti, Petřvald jsme do žádné velké šance nepustili, měl možná jednu, kterou náš gólman vychytal,“ poznamenal Petr Sostřonek.

„Dělali jsme ale zbytečné chyby, které potrestal. První gól byl náhodný, druhý po odrazu, z pěkné akce byl jen ten třetí. Asi měl soupeř víc štěstí, ale jedeme dál,“ vyhlíží trenér další zápas. Český Těšín v něm nastoupí v sobotu 9. září doma proti Oldřišovu.

Krajský přebor – 5. kolo:

FK Petřvald n. M. - FK Český Těšín 3:0 (1:0)

Branky: 58. a 79. Kovařík, 29. Ciesarík. Rozhodčí: Pasterčák - Novák, Kotas. ŽK: Kovařík, Huvar, Dujsík - Urban. ČK: 21. Hamrozi (Český Těšín). Diváci: 120.

Český Těšín: Benedik – Slowiaczek, Lanc (75. Bora), Matuszek, Hamrozi, Potůček, Buryan, L. Maceček, D. Maceček, Krucina (58. N. Osička), Urban (85. N. Chloň). Trenér: Petr Sostřonek.