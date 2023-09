/FOTOGALERIE/ Jako na houpačce! V jednom zápase fotbalisté Slavie Orlová svého soupeře převálcují, v dalším následuje nečekané klopýtnutí. Po prohře před týdnem na hřišti nováčka krajského přeboru v Krásném Poli (0:2) jsou zase nahoře - v sobotu doma přejeli nebezpečnou Vřesinu 3:1.

Zápas 7. kola krajského přeboru Slavia Orlová - FC Vřesina 3:1. | Foto: FK Slavia Orlová

„V Krásném Poli nebyli moji kluci, ale ty, kteří tam hráli, jsem asi měl odněkud půjčené,“ srovnal výkon týmu v obou duelech Roman Divina, trenér Slavie. „Tam jsme na úzkém hřišti pořád bušili do plných, pak jsme dostali jeden gól a od toho se to odvíjelo dál. Dnešní zápas byl úplně o něčem jiném. Hru jsme na našem velkém hřišti krásně roztahovali do prostoru a brzy dali gól,“ vysvětlil kouč.

Úvodním střelcem sobotního utkání byl ve 4. minutě domácí Kadlíček, na 2:0 zvyšoval ve 32. minutě z penalty Nowinski. „V prvním poločase jsme měli ještě dvě tři stoprocentní tutovky, Vřesina nás nijak neohrozila,“ hodnotil Roman Divina první půli.

Po přestávce se však obraz hry změnil. „Vřesina vycítila nějakou šanci, hrála trošku agresivněji. Vycházely jí i některé věci a my se nemohli dostat do tempa,“ přiznal trenér Orlové s tím, že k navýšení skóre nevyužili ani stoprocentní tutovku.

Udeřili naopak hosté a po trefě Bogdana v 67. minutě snížili na 1:2. „A hrozili nám ze standardních situací, takže žádná sranda to nebyla. Naštěstí Zach perfektně vystřelil, zpoza šestnáctky přehodil gólmana a dal na 3:1,“ oddechl si Roman Divina v 75. minutě.

„Vítězství je zasloužené hlavně za první poločas, ve druhém nějaká výtka bude, ale zvládli jsme to. Navíc klíčoví hráči Renta se Zachem nastoupili s teplotou. Smekám před nimi, že vydrželi celý zápas,“ prozradil trenér s tím, že v sobotu měl ze zdravotních, pracovních i rodinných důvodů k dsipozici okleštěnou sestavu.

„Pochválit musím ale všechny kluky i gólmana Waldera, který zastoupil Tondu (Bučka) a potvrdil svou výkonnost,“ řekl kouč.

Krajský přebor – 7. kolo:

Slavia Orlová – FC Vřesina 3:1 (2:0)

Branky: 4. Kadlíček, 32. z pen. Nowinski, 75. Zach – 67. Bogdan. Rozhodčí: Tabášek – Viščor, Godfryd. ŽK: Zach, Botur, Renta, Herman – Hruzík, Bartonec. Diváci: 80.

Slavia Orlová: Walder – Buchvaldek, Nowinski, Kadlíček, Lindner, Motloch (76. Czaicki), Maleňák, Zach, Botur, Renta (90. Herman), Derik (86. Pochopeň). Trenér: Roman Divina.