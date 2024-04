/FOTOGALERIE/ Měli šanci obrat o body lídra krajského přeboru, po pětačtyřiceti minutách fotbalisté Dolních Datyní nad Pustou Polomí vedli 2:1, ale po změně stran dostali pět gólů a skóre se razantně změnilo. Sobotní domácí duel 21. kola nakonec Jestřábi prohráli 2:6.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme měli zaděláno na senzaci kola, druhý byl obrovské zklamání,“ smutně konstatoval Petr Blejchař, trenér Dolních Datyní, po třetí jarní a v sezoně celkově deváté porážce.

Skóre utkání otevřel ve 14. minutě domácí Polášek, o dvě minuty sice srovnal polomský kanonýr Gebauer, ale vedení Dolním Datyním vrátil Ndanusa ve 20. minutě. „První poločas byl výborný, kluci dodrželi to, na co jsme se připravovali celý týden, a taktika velice dobře fungovala. Byli jsme lepší, Pustou Polom jsme do ničeho nepustili, naše góly nebyly náhodné, ale z připravených akcí,“ byl Petr Blejchař spokojený s vývojem duelu.

Po přestávce nastal obrat o 180 stupňů. „Deset minut jsem přitom opakoval, že je třeba pokračovat v tom, co jsme dělali v prvním poločase. Druhý, ve kterém si hráči asi mysleli, že to půjde samo, nám ukázal, že to tak není. Nedodržením taktiky jsme si v 57. minutě dali vlastní gól na 2:2, pak přišla druhá chyba a bylo to 2:3. Pustá Polom, která má obrovskou kvalitu a zkušené hráče, si to v klidu dohrála na 4:2,“ popsal domácí kouč situaci na trávníku, kdy poslal do boje i náhradníky.

Skóre se nakonec zastavilo na stavu 2:6. „Strašně mě mrzí, že jsme si utkání zkomplikovali sami, protože jsme na soupeře měli, a to je nejhorší zjištění,“ vysvětlil Petr Blejchař. „Kdybychom dodrželi všechno, tak jsme utkání zvládli minimálně za jeden bod,“ konstatoval zklamaně.

„Po týmech, které mají fazónu, nás teď čekají dvě utkání, která nám ukážou, jak na tom jsme,“ připomenul kouč Jestřábů nadcházející duely v sobotu 20. dubna v Krásném Poli a 27. dubna doma s Vřesinou.

Krajský přebor – 21. kolo:

Dolní Datyně – Pustá Polom 2:6 (2:1)

Branky: 14. Polášek, 20. Ndanusa – 16., 73. a 81. Gebauer, 57. vlastní Kudláček, 66. Hrabina, 70. Palatický. Rozhodčí: Viščor – Priesol, Levinger. ŽK: Kozelský (Pustá Polom). Diváci: 100.

Dolní Datyně: Chelmecký – Zbavitel, Kudláček, Polášek (77. Dudek), Cenek (82. Parchanský), Cileček, Piskoř, Kaduch, Rozsíval, Ndanusa , Kodenko. Trenér: Petr Blejchař.