/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Českého Těšína to na Stonavu umí. V první části sezony porazili doma nováčka krajského přeboru 3:1 a tři body získali i v úvodním zápase jara. Okresní derby 17. kola na umělé trávě v Horní Suché se Stonavou v sobotu vyhráli 1:0. Střelcem jediné branky duelu byl v 60. minutě Petr Chloň.

Fotbalisté Českého Těšína v posledním přípravném zápase porazili Staré Město 3:0. Do jarní části krajského přeboru vstoupili sobotní výhrou nad Stonavou 1:0. | Foto: První SC Staré Město

„Těžké utkání na začátek sezony se solidním soupeřem. Hrálo se na menším hřišti a bylo plné minisoubojů. Se třemi body jsem spokojený,“ měl trenér Českého Těšína Petr Sostřonek radost z vítězného startu jara. „Byl to vyrovnaný zápas se šťastnějším koncem pro Těšín,“ konstatoval Tomáš Mančař, kouč Stonavy.

„Na začátku nás trošku svírala nervozita, nehráli jsme to, co jsme chtěli. Dávali jsme rychle balon pryč od nohy, nikdo to nechtěl moc vzít na sebe,“ popsal Tomáš Mančař dění na trávníku. „Dali jsme velkou příležitost Těšínu, kdy Maceček po naší ztrátě uprostřed hřiště se dostal do brejku a šel z boku sám na Pechu, který nás naštěstí podržel, takže jsme zůstali v zápase,“ oddechl si trenér Stonavy.

„Pak jsme se trošku otrkali a začali hrát. Do poločasu jsme měli tři vyložené šance, ale Jatymu (Jatagandzidisovi) to zblokoval na penaltě obránce, Mikšaníka vychytal Mrozek a minutu před přestávkou Jata sám před brankářem netrefil,“ vylíčil Tomáš Mančař situace, které nevedly ke gólu. „Podržel nás Mrozek,“ vyzdvihl Petr Sostřonek výkon zimní posily v brance Těšína.

V tabulce se jeho tým posunul z 10. na 8. místo, Stonava naopak klesla z 6. na 9. příčku. „Utkání bylo o chybách, kterých jsme udělali míň, a o gólu,“ připomenul 60. minutu derby. „Vyhráli jsme autové vhazování a Chloň to s přehledem pěkně uklidil placírkou k tyči,“ popsal Petr Sostřonek jedinou branku duelu.

„O dvacet minut později došlo ke stejné situaci, ale to nás podržel Pecha, který to vyčapal,“ pochválil Tomáš Mančař oporu týmu v bráně. „Ve druhém poločase jsme chtěli něco změnit, ale Těšín nás překvapil tím, že zalezl na svou polovinu. Vše se tak odehrávalo v naší režii, bylo jsme lepší, stále na míči a dostávali se do šancí, ale vylámali jsme si zuby na Mrozkovi,“ přiznal Tomáš Mančař.

„Je to pro nás varování, protože Těšín se za poločas dostal dvakrát po autovém vhazování k naší brance, jednou z toho byl gól a podruhé velká hrozba,“ poznamenal kouč Stonavy.

I on do derby poslal nejčerstvější posilu, Patrika Buzka z MFK Karviná. „Kvůli utrženým vazům v koleni rok nehrál, s námi jednou trénoval, ale je to defenzivní hráč, takže jsme ho nasadili, protože se nám v zápase zranil Motyčka,“ vysvětlil Tomáš Mančař.

V dalším kole se Český Těšín v sobotu 23. března letos poprvé představí doma proti Brušperku, Stonava nastoupí o den později v Kobeřicích.

Krajský přebor – 17. kolo:

Stonava - Český Těšín 0:1 (0:0)

Branka: 60. Chloň. Rozhodčí: Godfryd – Ivanský, Boček. ŽK: Ruisl, Osvěčík, Buzek – L. Maceček, D. Maceček. Diváci: 120.

Stonava: Pecha – Věčorek, Kloda (74. Fizek), Motyčka (31. Buzek), Jatagandzidis, Osvěčík, Hejda, Michalek, Mikšaník (88. Nožka), Ruisl, Streit. Trenér: Tomáš Mančař.

Český Těšín: Mrozek – Slowiaczek (77. Krucina), Lanc, Buryan, M. Sostřonek, L. Maceček, D. Maceček (88. Matuszek), Dohnal, Gibiec (56. Urban), Chloň, Byrtus. Trenér: Petr Sostřonek.