/FOTOGALERIE/ V prvním zápase sezony dostali pořádnou facku od Kobeřic (0:4), v dalších je fotbalisté Slavie Orlová začali rozdávat soupeřům. V 5. kole krajského přeboru odnesla jejich formu Pustá Polom.Doma ji porazili 5:3, když dva góly inkasovali v nastavení, které dohrávali jen v deseti.

Zápas 5. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Pustá Polom 5:3. | Foto: FK Slavia Orlová/Pavel Křehlík

„Kluky musím pochválit, jsem na ně strašně hrdý. Předvedli vynikající hru, v prvním poločase neuvěřitelnou. Soupeře jsme ve všem přehrávali a možná se až moc vydali z fyzických sil,“ hodnotil výkon svého týmu Roman Divina, trenér Orlové.

Po gólu Dzidy domácí od 13. minuty vedli 1:1. „Polom sice srovnala na 1:1, ale z úplně ojedinělého útoku,“ konstatoval kouč Slavie. Do přestávky brankáře hostů ještě překonali Nowinski a podruhé Dzida. „Poločas měl správně skončit 6:1. Nedali jsme tři stoprocentní šance a nastřelili ještě břevno,“ popsal domácí kouč dění na hřišti.

Jak to vypadalo po změně stran? „Ve druhém poločase jsme zahodili ještě tři tutovky,“ poznamenal Roman Divina. „Soupeři se povedla patnáctiminutovka, kdy nás přehrával, ale jenom po čtverec. Měl tam jednu velice nepříjemnou střelu z pozice šestnáctky, ale Tonda (Buček) ji vykryl. Ale že by šli sami na kasu, to ne,“ usmál se kouč Orlové, která je po víkendu s 10 body za tři výhry a jednu remízu v tabulce třetí.

Konto soupeře ve druhé půlce ještě zatížili Renta se Zachem a Slavia vedla 5:1. „Asi jsme to lehce podcenili. Chtěli jsme dát co nejvíc gólů, zapomnělo se na obranu. Hráli jsme o jednoho míň a dostali dva góly,“ připomenul Roman Divina vyloučení Dzidy. První žlutou kartu dostal ve 45+1. minutě za kritiku rozhodčího, druhou viděl v 86. minutě za držení soupeře za dres.

Hosté oslabení Slavie využili, ve 2. minutě nastavení snížil Grussmann a o minutu později Kaštovský. „To byla jen kosmetická úprava pro Pustou Polom, kterou jsme rozstříleli a přehráli. Neměli ani náznak okamžiku, že by se mohli s námi srovnat a už vůbec nás přehrát. Tenhle výsledek je pro ně ještě fantastický,“ dodal domácí kouč.

„Kluci měli zápas absolutně pod kontrolou a to nehráli zkušení hráči Vybíral, Buchvaldek ani Derik. Jsem nesmírně rád, že to ti mladíci včetně Zacha, Maleňáka a Renty odbojovali,“ byl Roman Divina spokojený s výsledkem i výkony.

Krajský přebor – 5. kolo:

Slavia Orlová – Pustá Polom 5:3 (3:1)

Branky: 13. a 32. Dzida, 26. Nowinski, 64. Renta, 85. Zach – 24. Palatický, 90+2. Grussmann, 90+3. Kaštovský. Rozhodčí: Philipp - Láryš, Minich. ŽK: Dzida, Lindner, Zach - Augustýnek, Berger, Kaštovský. ČK: 86. Dzida (Orlová). Diváci: 80.

Slavia Orlová: Buček – Slowik, Nowinski (70. Czaicki), Dzida, Lindner (70. Motloch), Kadlíček (79. Hwedieh), Maleňák, Kondziolka, Zach, Botur (82. Pochopeň), Renta. Trenér: Roman Divina.