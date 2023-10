/FOTOGALERIE/ Nastoupili v nekompletní sestavě, přesto potvrdili roli favorita. Fotbalisté Slavie Orlová v 10. kole krajského přeboru na hřišti Heřmanic vyhráli 3:1 a do tabulky pošesté v této sezoně přidali tři body. Hattrickem se v sobotním zápase blýskl Dominik Renta.

Zápas 10. kola krajského přeboru Heřmanice - Slavia Orlová 1:3. | Foto: FK Slavia Orlová

„Během týdne jsme si rozebrali Petřvald a nakonec vyhodnotili, že to bylo nešťastné utkání. Připravovali jsme se na to, že ho zkusíme potrápit, ale bohužel rozhodl rychlý gól. Museli jsme celou taktiku předělat, tím jsme mu otevřeli vrátka a on už si to potom pohlídal,“ připomenul trenér Slavie Roman Divina minulé kolo a domácí prohru s Petřvaldem na Moravě 2:4.

„Heřmanice také nejsou slabý soupeř, v létě vyměnili spoustu hráčů, ale my jsme měli zápas celou dobu pod kontrolou. Hráli jsme výborně, zrychlili jsme a drželi balon na zemi,“ vrátil se k sobotnímu duelu v Ostravě.

Ze zdravotních, pracovních i rodinných důvodů se v něm musel obejít bez Kadlíčka, Tomáše, Waldera a Puchala, který se zranil na tréninku. „Na střídačce jsem měl jen tři hráče, ale ti, kteří dostali příležitost, to odehráli výborně. S výsledkem i výkonem jsem hodně spokojený,“ konstatoval.

Sobotním hrdinou se stal Renta. „Dal tři góly, jeden krásnější než druhý. První byl po standardce z rohu, kdy vyskočil výš než gólman Heřmanic Andrejko, který má metr devadesát, a hlavou dal na 1:0. A za deset minut střelou z pětadvaceti metrů do šibenice zvýšil na 2:0. Tam se lámal chleba,“ popsal kouč Orlové úvodní poločas.

Po přestávce pak Renta zvýšil na 3:0. „Mohli jsme dát i šest sedm gólů, ale neproměnili jsme další stoprocentní šance. Soupeř potom patnáct minut před koncem snížil ze standardky na 1:3,“ řekl kouč Slavie po trefě domácího Šlesára. „Heřmanice jsme eliminovali tím, že jsme hned začali hrát fotbal a rychle jsme si to dávali. Kluky musím pochválit, bylo to o něčem jiném, než před týdnem doma,“ srovnal Roman Divina obě utkání.

V dalším kole Orlová v sobotu 14. října hostí Dolní Benešov.

Krajský přebor – 10. kolo:

FC Heřmanice Slezská – Slavia Orlová 1:3 (0:2)

Branky: 75. Šlesár – 16., 25. a 70. Renta. Rozhodčí: Šištík – Švec, Petroš. ŽK: Račanský – Motloch, Lindner, Buchvaldek, Nowinski. Diváci: 88.

Slavia Orlová: Buček – Buchvaldek, Czaicki, Nowinski, Lindner, Motloch (89. Dzuba), Maleňák, Zach, Botur (78. Slowik), Renta, Kondziolka. Trenér: Roman Divina.