Slavia během třinácti podzimních zápasů vybojovala 28 bodů a v tabulce je druhá, šest bodů za Petřvaldem z Novojičínska, který doma vyzve už ve druhém jarním kole.

„Tam se bude lámat chleba. Pokud to vyjde, tak se postupu bránit určitě nebudeme,“ je si vědom trenér Divina.

„Když jsem Orlovou přebíral, tak jsem říkal, že potřebuju rok, abychom se poznali a naučili se jiný styl. Na druhou stranu, když teď tu šanci máme, byla by škoda to nezkusit,“ dodal.

Orlová sice začala sezonu domácí porážkou s Dobraticemi a poté padla i v Petřvaldě, od té doby se ale výkony i výsledky týmu zvedly. „Začali jsme hrát jako mančaft a to je základ. Předtím totiž někteří hráči chtěli hrát na sebe, ale poté se tady vytvořil hráčský duch a začalo to šlapat,“ pochválil své svěřence Divina.

Ve druhé půlce podzimu sice Orlová nezvládla okresní derby ve Stonavě, jenže ve zbylých zápasech už jen vítězila a právě šňůra patnácti bodů ji vynesla na průběžné druhé místo.

Slavii se povedlo kvalitně posílit, velmi dobře zapadli Botur nebo Poštulka a ve skvělé formě hrají Jatagandzidis s Rentou, kteří se na podzim trefili čtrnáctkrát, respektive třináctkrát. A Orlová by měla být aktivní i během zimy.

„Chceme posílit o dva hráče plus gólmana. Ti naši jsou sice šikovní, ale potřebujeme brankáře, který bude mít minimálně 190 centimetrů,“ řekl Divina, jenž se dívá i po novém středním záložníkovi. „Všechno by to měli být hráči z vyšší soutěže, minimálně z divize,“ dodal na adresu posil kouč Slavie, ze které by se tím stal velký postupový abonent.

Další výsledky: Stonava – Orlová 3:1, Orlová – Lučina 4:1, Jistebník – Orlová 1:2, Orlová – Dolní Lutyně 6:0, Vratimov – Orlová 1:3, Orlová – Dobrá 4:1.