/FOTOGALERIE/ Fyzickou kondici nabrali na čtyřdenním soustředění v Horní Lomné, teď se fotbalisté Slavie Orlová zaměřují už na herní přípravu na trávníku. Třetí tým krajského přeboru má sebou tři zápasy a ze všech vyšel vítězné. V Jablunkově – Návsí porazil slovenské Skalité (8:2), na domácím turnaji O pohár starostky města dorostence Poruby (5:3) a naposledy v sobotu Baník Albrechtice (5:0).

„Soustředění dopadlo dobře, naběhali jsme to, co jsem chtěl, plus minus padesát kilometrů,“ pochvaloval si tradiční pobyt v Horní Lomné trenér Orlové Roman Divina. Pořádně zabrat dal hned dvaadvaceti fotbalistům, mezi kterými byli i dorostenci. „Čtyři z nich v létě končí v této kategorii, takže jsme je vzali na zkoušku. Budeme jim dávat zase příležitost v přípravě a uvidíme, jak se s tím porvou,“ vysvětlil kouč.

Spokojený byl s přístupem i nasazením hráčů. „Zvládli to v pohodě. Doufejme, že z toho zase budeme v sezoně dlouho čerpat,“ dodal.

Během kondičního soustředění Slavia odehrála i svůj první přípravný zápas, Skalité ze Slovenska porazila 8:2. „Tak do 25. minuty se hrálo vyrovnaně, pak jsme do 40. minuty nasázeli čtyři góly a soupeř to už asi položil,“ poznamenal Roman Divina. Mezi střelce branek se zapsali i dorostenci Dziuba a Cigánek.

Po návratu Orlová v úterý dohrávala duel 1. kola domácího turnaje s dorostem Poruby. „Nebylo to jednoduché, i když jsme vedli 2:0. Soupeř hraje druhou dorosteneckou ligu a navíc i okres v mužích. Některé hráče bych si mezi nimi určitě vybral,“ přiznal kouč Slavie poté, co na hřišti došlo ke gólové přestřelce.

„Bylo to asi i tím, že na kluky dolehla únava ze soustředění, ale zvládli jsme to. Poruba sice vyrovnala a dokonce se dostala i do vedení, ale pak jsme to strhli na svou stranu,“ vrátil se k průběhu druhého zápasu v přípravě a vítězství 5:3.

Další výhru v turnaji O pohár starostky Orlové zaznamenal tým v sobotu proti Baníku Albrechtice, pátému celku I.A třídy, skupiny B. „Nehráli jsme náš fotbal jako proti Porubě, ale byli tam kluci z dorostu,“ připomenul Roman Divina, že z různých důvodů chyběli Tomáš, Kondziolka, Kadlček a Puchala.

Přípravná utkání:

Slavia Orlová – Skalité 8:2

Branky Orlové: Motloch 4, Renta, Dziuba, Cigánek, Zach.

Slavia Orlová – dorostenci 1. FC Poruba 5:3

Branky Orlové: Renta 3, Zach, Motloch.

Slavia Orlová – Baník Albrechtice 5:0 (1:0)

Branky Orlové: Zach 3, Renta, Cigánek.