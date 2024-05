„V zápase s Heřmanicemi došlo k hrubému podcenění soupeře, hráči si mysleli, že to pak doťuknou, ale už se jim to nepodařilo. Tomu jsme se teď chtěli vyhnout,“ vysvětlil kouč Slavie Roman Divina, že do souboje s Dolním Benešovem šel tým naplno.

Kvůli zdravotním potížím nemohl v sobotu počítat s Buchvaldkem a Kondziolkou. „Navíc Herman z rodinných důvodů dojel až těsně před zápasem, místo něj jsem tam od začátku dal Dziubu, který hrál dopoledne za dorost. Naštěstí jsme to zvládli,“ poznamenal Roman Divina.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - krajský přebor

„Měli jsme ale dát o takových pět nebo šest gólů víc. Zkušení kluci měli samostatné nájezdy a to, co jsme neproměnili, snad ani není možné. Poločas jsme měli vyhrát 4:0 a bylo by po fotbale,“ okomentoval Roman Divina k dění na trávníku.

Do šatny šla Slavia za stavu 1:0, když ve 44. minutě střelecky uspěl Tomáš. Pět minut po přestávce pak Renta zvýšil na 2:0. „Domácí měli ve druhém poločase desetiminutovku, kdy kousali. Naštěstí to ale nebylo nic vážného, takže jsme to utáhli. Zápas jsme měli kontrolou,“ konstatoval trenér Orlové poté, co střídající Puchala v 80. minutě upravil výsledek na 3:0.

Dalším soupeřem Slavie budou v sobotu 25. května doma dvanácté Jakubčovice.

OBRAZEM: Bohumín má problém dávat góly, dva body nechal pod Radhoštěm