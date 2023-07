/FOTOGALERIE/ V letní přípravě na nový ročník krajského přeboru odehráli čtyři zápasy se skóre 24:9! Hodně si fotbalisté Slavie Orlová zastříleli i v sobotní generálce, kdy doma porazili FC Poruba U19 10:2. „Doufám, že jsme si něco nechali i pro Kobeřice,“ s úsměvem připomenul trenér Orlové Roman Divina první mistrovské utkání nové sezony v sobotu 5. srpna od 10 hodin na domácím hřišti.

Fotbalisté Slavie Orlová v generálce na nový ročník krajského přeboru rozstříleli FC Poruba U19 10:2. | Foto: FK Slavia Orlová

V generálce se třemi góly blýskl osmadvacetiletý Kanaďan černé pleti Stephen Osei Hwedieh. Nová posila Slavie v minulosti pblékala dres TJ Řepiště, Lokomotivy Petrovice, Bystřice p. H., HFK Olomouc a naposledy divizních Kozlovic. „Moc toho zatím s námi neodtrénoval, takže s ním bude ještě nějaká práce, ale když se do šancí dostal, tak je proměnil. Myslím, že by mohl být přínosem,“ konstatoval kouč Orlové.

Změny ve Slavii Orlová: V létě odešlo 23 gólů, přišli nový brankář a stoper

Předtím přišel brankář Patrik Walder z Lugeřovic. „Po těžkém zranění se navíc vrátil Vojta Kadlíček a po operaci nohy s námi začal trénovat bývalý kapitán Honza Vybíral, který už hrál pětadvacet minut v Darkovičkách,“ prozradil Doman Divina. „Zraněný je ještě Michal Tomáš, takže zatím to drží mladé pušky,“ upozornil, že tým stále není kompletní.

„Mančaft je celkem omlazený. Doufám, že nahradíme třiadvacet branek Jatyho (Davida Jatagandzidise) a rozdělíme to na více hráčů, kteří se zapojí do ofenzivy,“ připomenul odchod druhého nejlepšího střelce Slavie do Stonavy.

„S přípravou jsem spokojený. Možná mohli být soupeři trošku těžší, ale na druhé straně jsme ještě nehráli se základem, kvůli práci, zraněním nebo dovolených někteří hráči chyběli,“ poznamenal Roman Divina. „Teď jenom vykročit pravou nohou do mistráku,“ přál by si kouč dobrý start do nové sezony.

Podívejte se: Žolnerčíková na amerických plážích září, už má dva vítězné prsteny

Přípravné zápasy:

Bospor Bohumín - Slavia Orlová 0:0

LKS Victoria Hażlach (Pol.) - Slavia Orlová 4:7 (branky: Motloch 3, Derik 2, Kadlíček, vlastní)

FK Darkovičky - Slavia Orlová 3:7 (Zach a Kadlíček po 2, Derik, Motloch, Maleňák)

Slavia Orlová - FC Poruba U19 10:2 (Hwedieh 3, Derik a Motloch po 2, Maleňák, Renta, Kondziolka)