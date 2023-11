/FOTOGALERIE/ Třetí derby za sebou a opět z něj vyšli vítězně! Po Českém Těšínu (2:0) a Dolních Datyních (4:2) fotbalisté Slavie Orlová uspěli v okresním souboji i potřetí v řadě, nováčka krajského přeboru v sobotním 15. kole porazili ve Stonavě 3:0. O góly se rozdělili Michal Tomáš, Dominik Renta a Zdeněk Zach. Zkušený brankář Antonín Buček vychytal další nulu.

Zápas 15. kola krajského přeboru SK Stonava - Slavia Orlová 0:3. | Foto: SK Stonava/Jan Žáček

„První poločas byl na těžkém terénu opatrný z obou stran, každý se snažil neudělat chybu. Třicet minut se nic moc nedělo, závěr ale měla lepší Orlová, my jsme trošku vypadli z tempa,“ popsal trenér Stonavy Tomáš Mančař průběh duelu.

„První varovný signál bylo trefené břevno Rentou. Potom klasicky přišla naše zbytečná chyba na půlce, kde jsme ztratili balon, Orlová měla brejk a Tomáš nám dal tvrdý direkt do kabiny,“ zklamaně řekl kouč Stonavy, když se ve 44. minutě skóre změnilo na 0:1.

„Předtím ještě Zachovu střelu vychytal domácí gólman,“ připomenul trenér Orlové Roman Divina třetí velkou šanci svého týmu. „Domácí měli ze dvou standardních situací nějaké náznaky, ale stoprocentní tutovku ne. K ničemu jsme je nepustili a pohlídali si Davida (Jatagandzidise),“ upozornil na bývalého kanonýra Slavie, který v létě změnil dres.

Stonava mohla v závěru vyrovnat. „Dobrou příležitost měl Motyčka, ale Buček to se štěstím vytlačil,“ litoval Tomáš Mančař.

Druhý poločas nabídl drama. „V 51. minutě Tomáš nedal hlavou do prázdné branky. To nás trochu zlomilo a Stonavě narostla křídla, Jatagandzidis se dvakrát dostal do stoprocentní šance, ale Tonda (Buček) ho naštěstí vychytal,“ oddechl si kouč hostů.

„Na hřiště se po dlouhé době vrátil po zranění Hejda, oživil to a druhý poločas už byl v naší režii. Bylo to i tím, že soupeř se zatáhl a čekal na brejky,“ vylíčil domácí Tomáš Mančař situaci na trávníku. „Než proti Orlové jsme hráli spíš proti Bučkovi, který nás vyloženě vyčapal. Za to, že odjela s vítězstvím, může děkovat jemu. To, jaké vyložené šance pochytal, se jen tak nevidí,“ vypíchl trenér Stonavy výkon gólmana Slavie, který v minulosti oblékal dres Baníku Ostrava.

Jeho zásluhou přežila tlak domácích bez úhony. „Pak to Renta perfektně zavěsil na 2:0 a na 3:0 dal Zach. Stonava ještě kousala a chtěla výsledek zkorigovat, ale byli jsme dobře připravení,“ radoval se Roman Divina z jubilejní desáté výhry Slavie v sezoně.

„Pořád jsem věřil, že s výsledkem jde ještě něco udělat, ale zase jsme si vylámali zuby na Bučkovi, všechno vyrazil a pochytal. Kdybychom hráli dalších čtyřicet pět minut, tak gól asi stejně nedáme. Vybrali jsme si den ‚blbec‘,“ posteskl si Tomáš Mančař. „Tým za výkon, který předvedl, musím pochválit, jen nám to tam bohužel nepadalo. Byl to koncert zahozených šancí,“ dodal smutně.

Aby derby získalo v závěru další náboj, poslal Roman Divina v 87. minutě na hřiště svého asistenta Aleše Věčorka. „Moc si chtěl kopnout proti svému synovi. Tak jsem mu splnil přání a dal ho do útoku, protože mladý hrál v obraně Stonavy,“ prozradil se smíchem kouč Orlové.

Krajský přebor – 15. kolo:

SK Stonava – FK Slavia Orlová 0:3 (0:1)

Branky: 44. Tomáš, 52. Renta, 75. Zach. Rozhodčí: Tabášek – Tomšík, Takáč. ŽK: Kloda, Koďousek, P. Šiška, Motyčka – Nowinski, Renta, Kadlíček. Diváci: 120.

Stonava: Pecha – Věčorek, Kloda (46. Hejda), Motyčka, Siekiera (64. Graňák), Jatagandzidis (78. Nožka), Vlachovič, Koďousek, P. Šiška, Mikšaník, Ruisl. Trenér: Tomáš Mančař.

Orlová: Buček – Slowik, Czaicki, Nowinski (76. Motloch), Kadlíček (87. Věčorek), Lindner, Maleňák, Zach, Botur, Renta, Tomáš (85. Herman). Trenér: Roman Divina.