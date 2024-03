„Soupeř dal v 11. minutě gól ze standardky, v prvním poločase měl ještě jednu dvě šance, my tři stoprocentní. Ve druhém poločase domácí nestíhali, za půlku se dostali dvakrát, ale my nedokázali dát gól,“ nevěřícně kroutil hlavou Roman Divina.

Během zimy se moc nezměnil, pouze kvůli práci odešel do Prahy kapitán Marek Maleňák a ze zdravotních důvodů i velké pracovní vytíženosti si vzal na tři měsíce pauzu od fotbalu Nikolas Derik. „Hostování prodloužili Martin Lindner z Hlučína a Marek Puchala z Baníku Ostrava, takže jsme neměli důvod posilovat,“ prozradil Roman Divina.

Orlová strávila zimní pauzu na 3. příčce tabulky a nahoře chce zůstat i po druhé části sezony. „Bylo by alibistické říkat, že chceme skončit do 10. místa, i když čtyři mančafty na nás mají tři, čtyři nebo pět bodů ztrátu,“ upozornil na vyrovnanost soutěže.

V klubu dlouhodobě vedle zkušených borců dostávají šanci mladí hráči a stejně tak to bude i na jaře. „Postupně je zapojujeme do týmu, aby byl perspektivní do budoucna. Skončit do 5. místa by proto bylo dobré,“ vysvětlil Roman Divina, trenér Slavie Orlová.

OBRAZEM: Orlová naběhala padesát kilometrů, pak na hřišti porazila tři soupeře

Zimní příprava:

Generálka: Slavia Orlová – Ludgeřovice 5:0 (branky: Renta a Motloch po 2, Botur).

Slavia Orlové - Skalité (SR) 8:2 (branky Orlové: Motloch 4, Renta, Dziuba, Cigánek, Zach).

Slavia Orlová – Vítkovice 2:3 (branky Orlové: Herman, Lindner).

Zimní turnaj v Orlové – 1. místo, Slavia Orlová - Dolní Datyně 2:1, FK Darkovičky 8:1, Victoria Hažlach 3:1, Baník Albrechtice 5:0 a dorost 1. FC Poruba 5:3.

Pohár OFS Karviná – semifinále: Horní Suchá – Slavia Orlová 1:0.