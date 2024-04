/FOTOGALERIE/ V tabulce krajského přeboru se stále drží na 3. místě, i když ve 22. kole do ní fotbalisté Slavie Orlové přidali jen bod za remízu 1:1 na hřišti FC Vřesina. Měli spoustu šancí, ale střelecky se prosadil pouze Zdeněk Zach v 60. minutě.

Zápas 22. kola krajského přeboru FC Vřesina - Slavia Orlová 1:1 (21. 4. 2024). | Foto: FK Slavia Orlová/Kateřina Habrnálová

„Zápas se jednoznačně vyvíjel ve prospěch nás, za rok možná i rok a půl jsme neměli tolik šancí jako ve Vřesině. Rozhodnuto mohlo být už v 15. minutě, kdy měli stoprocentní tutovky Renta ze šesti a vzápětí Zach z pěti metrů, bohužel trefili hráče. Pak mířil těsně vedle Motloch,“ litoval trenér Slavie Roman Divina nevyužitých možností ke změně skóre.

„Mohlo být vymalováno, domácí z nás měli až moc velký respekt, hrozili jen ze standardních situací,“ poznamenal. „Hráli jsme opravdu dobře a kombinovali, měli jsme neuvěřitelné šance, z toho je obrovská frustrace. Vést 2:0, bylo by po fotbale,“ dodal kouč hostů.

Do šaten šly týmy za nerozhodného stavu 0:0. „Ve druhém poločase už se to trošičku vyrovnávalo. Ale šance, které měli Tomáš, Renta nebo Motloch se musí proměňovat,“ konstatoval Roman Divina.

Jestřábi zabrali, po černé sérii si doletěli pro tři vítězné body v Krásném Poli

Střelecky uspěl až v 60. minutě Zach. „Asi jsme měli hodně smůly, protože centrovaný roh chtěl náš hráč vykopnout pryč ze šestnáctky, trefil Tomáše, od něho se balon drazil k domácímu Kozelskému a ten nám ze tří metrů dal gól,“ popsal branku, kterou domácí v 75. minutě srovnali na 1:1. „Ještě pořád jsme mohli rozhodnout, v 92. minutě nastřelil tyčku Tomáš,“ dodal kouč.

„Je to pro nás obrovská ztráta. Mohli jsme mít tři body, máme jenom jeden. V případě vítězství jsme se mohli v tabulce odpoutat od vlčáků, kteří nás pronásledují. Takhle je to všechno o dva tři body,“ litoval Roman Divina zbytečné ztráty.

„Ale za předvedenou hru kluky až tak moc kárat nemůžu, jen za to proměňování šancí. Chtělo by to dát tam víc klidu, zakončovali zbytečně zbrkle,“ vysvětlil kouč Slavie. V příštím zápase Orlová v sobotu 27. dubna hostí Brušperk.

Těšínská obrana dovolila Heřmanicím jen dvě střely na bránu, chytil je Benedik

Krajský přebor – 22. kolo:

FC Vřesina – Slavia Orlová 1:1 (0:0)

Branky: 75. Kozelský – 60. Zach. Rozhodčí: Pasterčák – Herda, Revaj. ŽK: Botur, Zach, Nowinski (všichni Orlová). Diváci: 110.

Slavia Orlová: Buček – Buchvaldek, Czaicki, Nowinski, Lindner, Motloch, Zach, Botur, Herman (70. Puchala), Renta, Tomáš. Trenér: Roman Divina.