/ROZHOVOR/ Je to jen pár týdnů, kdy se funkcionář Pavol Bugáň ujal žezla nad fotbalem v…

„Dávali jsme si pozor hlavně na Pospěcha, Těžkého a Baranka. nakonec jsme neuhlídali Halašku, i když druhý gól dal z penalty,“ upozornil Roman Divina, trenér Orlové.

„Taktika určená na celý zápas se bohužel v 6. minutě zhroutila,“ přiznal zklamaně. „Dostali jsme strašně rychlý gól po standardní situaci a hrubce v naší obraně,“ popsal první trefu kravařského Halašky, který má na kontě i jedenáct utkání v první lize.

„Věděl jsem, že budeme mít horší podmínky než Kravaře, které už hrály čtyři zápasy na přírodní trávě. My jsme na ní byli jen čtyřicet minut na tréninku v Petřvaldu, kde jsme si lehce vyzkoušeli, jak balon odskakuje,“ prozradil kouč Slavie.

„Byl to trošičku rozdíl, ale asi jen patnáct procent. Nedali jsme do toho všechno, drajv ze strany domácích byl podstatně kvalitnější a lepší, Kravaře chtěly vyhrát víc než my,“ konstatoval Roman Divina. „Měli jsme nějaké standardní situace, ale žádnou stoprocentní šanci. Domácí to naopak řešili dobře, mohli jsme dostat i druhý gól,“ připustil trenér Slavie, který postrádal nemocného Lindnera.

Podruhé se skóre nedělního duelu měnilo až po přestávce. „Řekli jsme si, že budeme hrát trochu ofenzivněji, provedli jsme nějaká střídání, Tomáše vytáhli do útoku a hned to bylo znát. Měli jsme dvě tutovky, bohužel jsme je neproměnili. Pak přišla naivní chyba v šestnáctce, penalta a 0:2,“ dodal smutně kouč.