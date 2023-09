/FOTOGALERIE/ Střelnici na hřišti Krásného Pole si v 8. kole krajského přeboru otevřeli fotbalisté Stonavy. Souboj nováčků v sobotu vyhráli 6:1, a to v Ostravě nastoupili v pozměněné sestavě. Dvěma góly se blýskli David Jatagandzidis a Anton Fizek, po jednom přidali Tomáš Mančař a Denis Siekiera.

Zápas 3. kola krajského přeboru Stonava - Kobeřice 2:0. | Foto: SK Stonava

„Chybělo nám šest hráčů základní sestavy,“ prozradil stonavský trenér Richard Beneš, že se ze zdravotních, pracovních nebo rodinných důvodů musel obejít bez Váni, Koďouska, Hejdy, Ruisla, Chumchala a M. Šišky. „Navíc v zápase se zranil Graňák,“ oznámil kouč další ztrátu.

Do Krásného Pole dorazil tým se čtrnácti fotbalisty. „Do hráčského dresu se musel obléknout i druhý brankář Hošťák a přemluvil jsem sedmatřicetiletého Fizka, který měl utrženou achilovku a rok nehrál fotbal. V minulém zápase byl na hřišti deset minut, v sobotu celý poločas a dal dva góly. Jiné hráče jsem neměl,“ vylíčil trenér Stonavy potíže se skládáním sestavy.

O první gól se už ve 4. minutě postaral kapitán hostů Mančař. „Po akci na pravé straně, kdy mu Mikšaník připravil dobrou šanci. Pak jsme udělali zbytečnou chybu uprostřed hřiště, kterou Ševčík potrestal na 1:1,“ popsal Richard Beneš dění na trávníku.

Za pět minut vrátil Stonavě vedení Jatagandzidis. „První poločas jsme hráli dobře. I když skončil 2:1, měli jsme tam ještě tři velké šance, mohlo to být i o víc,“ řekl Richard Beneš s tím, že o přestávce musel vystřídat zraněného Graňáka.

„Ve druhé půli šel sám na brankáře Ševčík, to mohlo být zlomové, ale Pecha ho vychytal. Pak jsme dali gól na 3:1 a už se to sypalo. Nakonec to skončilo 6:1,“ radoval se kouč nováčka ze Stonavy ze čtvrtého vítězství v sezoně.

V tabulce je Stonava se 12 body sedmá. „Kluci se semkli, druhou půlku odehráli zodpovědně, nic nevymýšleli a dávali góly,“ byl Richard Beneš spokojený s výsledkem i výkonem. V dalším kole hraje Stonava doma, kde v sobotu 30. září přivítá osmou Vřesinu, která má také 12 bodů.

Krajský přebor – 8. kolo:

Krásné Pole – Stonava 1:6 (1:2)

Branky: 16. Ševčík – 21. a 63. Jatagandzidis, 60. a 69. Fizek, 4. Mančař, 66. Siekiera. Rozhodčí: Tomšík – Tabášek, Takáč. ŽK: Kvak, Stralczynski, Duda (všichni Vřesina). Diváci: 89.

Stonava: Pecha – Věčorek, Kloda, Motyčka, Siekiera, Graňák (44. Fizek), Jatagandzidis (90. Hošťák), Vlachovič, P. Šiška, Mančař, Mikšaník. Trenér: Richard Beneš.