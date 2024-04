„Věděli jsme, jaký tým nás čeká, kde je v tabulce a že to nebude jednoduché utkání, i když jsme papíroví favorité. Připravovali jsme se na to, ale naše hra byla úplně katastrofání,“ konstatoval kouč Stonavy Tomáš Mančař po duelu s předposledním Oldřišovem.

„Prvních patnáct minut mi přišlo, jako bychom vůbec nebyli na hřišti. Kdyby poločas skončil 4:2 pro hosty, tak by nikdo nemohl nic říct. Neměli sice žádnou gólovku, ale posbírali nám všechny míče uprostřed hřiště a chodili do brejků. Naštěstí všechno katastrofálně vyřešili. Být to jiný soupeř, tak jsme určitě prohrávali,“ vysvětlil trenér Stonavy.

Přesto úvodní gól zápasu dal ve 39. minutě domácí Mikšaník. „Něco jsme si řekli do druhého poločasu, udělali nějaká střídání, abychom to trošku oživili. Měli jsme už dostatek šancí. Bylo to i tím, že soupeř začal jenom nakopávat balony a už nebyl tak nebezpečný jako v prvním poločase, kdy čekal na naše chyby a vyrážel do brejků,“ vrátil se k dalšímu průběhu.

Stonava v něm zásluhou Jatagandzidise zvýšia na 2:0. „Potvrdili jsme venkovní body, což bylo důležité. Byl to pro nás ale zdvižený prst do dalších zápasů, že takhle k tomu přistupovat nemůžeme. V týmu nebyl nikdo, kdo by vyčníval a vzal to na sebe, měli jsme spoustu zkažených přihrávek,“ kriticky hodnotil vyhraný duel Tomáš Mančař.