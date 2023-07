Z kádru v létě odešlo sedm hráčů - Patrik Adamczyk, René Lipovský a Libor Němec do Dětmarovic, Jan Uher do SK Petřvald, Lukáš Rac do TJ Milíkov, Vojtěch Szalbot se vrátil do MFK Karviná a Filip Jančo dal přednost studiu.

Novými tvářemi v dresu Stonavy se v létě stali Martin Váňa (Krnov), David Jatagandzidis (Slavia Orlová), Adrián Ostaš (Lokomotiva Petrovice), Martin Vlachovič (Smilovice), Antonín Chumchal (Baník Albrechtice), Daniel Mikšaník, Vojtěch Kunz (oba Slavoj Rychvald) a Denis Siekiera, který se vrátil z Rakouska,

„Všichni jsou posilami, jsme s nimi spokojeni a v jednání je ještě jedno jméno,“ prozradil trenér Stonavy Richard Beneš, že o deváté posile by mělo být jasno do poloviny září, kdy končí přestupní termín.

Na soupisce Stonavy je momentálně 18 hráčů a tři brankáři. „Kluci ví, že musí zabojovat, aby se dostali do na lavičku a pak do základní sestavy. Konkurence nám vzrostla, což je dobře,“ pochvaloval si kouč.

S letní přípravou, kterou zahájili 11. července, vládne v klubu spokojenost. „Kluci odběhali to, co jsme potřebovali. Škoda jen, že byla tak krátká,“ posteskl si Richard Beneš, že zatím stihli odehrát jen tři zápasy. „Na to, že přišla polovina nové základní sestavy mužstva a všichni nebyli na každém utkání, to je málo. Sehrávání nám bude chviličku trvat, ale kluci jsou inteligentní a za Stonavu chtějí hrát, takže to určitě zvládnou,“ konstatoval kouč.

V dosud odehraných zápasech Stonava porazila Bystřici (2:1) i MFK Karviná U18 (4:1) a remizovala s Horní Suchou (3:3). „Nebyli jsme v kompletní sestavě,“ upozornil kouč na absence Jatagandzidise, Vlachoviče, Váni, Pechy a Ruisla v sobotním duelu s Horní Suchou. „Na středeční generálku s Vítkovicemi B bychom už ale měli být všichni,“ připomenul závěrčný čtvrtý přípravný duel od 17 hodin ve Stonavě.

Přípravné zápasy:

Stonava – Bystřice 2:1 (Vlachovič 2)

Stonava – MFK Karviná U18 4:1 (Váňa 2, Mančař, Chumchal)

Stonava – Horní Suchá 3:3 (Chumchal 2, Hejda)