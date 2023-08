/FOTOGALERIE/ Ve dvou ze čtyř odehraných zápasů tohoto ročníku krajského přeboru se radovali z vítězství, ale v sobotu na ně fotbalisté Slavie Orlová nedosáhli. O body se rozdělili se soupeřem, duel 4. kola v Háji ve Slezsku skončil bezgólovou remízou.

Zápas 3. kola krajského přeboru Slavia Orlová - MFK Kravaře 4:0. | Foto: FK Slavia Orlová/Pavel Křehlík

„Vybrali jsme si obrovský kopec smůly. Celý zápas jsme byli lepším mužstvem, hráli to, co jsme chtěli a do 30. minuty Háj vůbec k ničemu nepustili. Pak sice měli střelu, která šla doprostřed brány a Tonda (Buček) to vytáhl,“ vrátil se trenér Orlové Roman Divina k průběhu sobotního utkání.

Slavia v něm měla spoustu šancí, ale gólem žádná neskončila. „Do 17. minuty jsme měli asi deset rohů, pak jsme ve 26. minutě neproměnili penaltu za jasný faul na Rentu, kdy to Zachovi domácí gólman chytil. Ale nepoložilo nás to a hráli jsme dál,“ vypíchl důležité momenty utkání.

Skóre se nezměnilo ani po přestávce. „Soupeř už ve druhém poločase neměl nic, jen nakopávané balony. My jsme měli ještě tři tutovky, kdy se to mohlo doťuknout do prázdné brány, bohužel jsme je neproměnili. A v 90. minutě Motloch ze standardky nastřelil hlavou břevno. Škoda,“ litoval Roman Divina nevyužitých brankových příležitostí.

„Kluky ale musím pochválit, v tom horku odehráli fantastický zápas, jezdili po zadku a Háji povolili jedinou šanci. Každý bod z venku se počítá, i když vzhledem k průběhu utkání je to pro nás ztráta,“ konstatoval kouč Slavie. „Asi začneme trénovat penalty, protože to už je třetí, kterou jsme neproměnili. S předvedenou hrou a nasazením jsem ale spokojený,“ dodal.

„Pozitivní je, že dnes Honza Vybíral vydržel sedmdesát minut a hrál výborně,“ připomenul bývalého kapitána týmu, který se vrátil po operaci nohy. „Navíc jsme vyzkoušeli osmnáctiletého stopera Martina Lindnera, který přišel tento týden z Hlučína. Odehrál výborných dvacet minut, takže si myslím, že bude dobrýmpřínosem do mančaftu,“ prozradil trenér Roman Divina.

V dalším kole bude mít Slavia výhodu domácího hřiště, na kterém se v sobotu 2. září utká s nebezpečnou Pustou Polomí.

Krajský přebor – 4. kolo:

Háj ve Slezsku – Slavia Orlová 0:0

Rozhodčí: Tomšík - Takáč, Švec. ŽK: Urbančik – Dzida, Kondziolka, Motloch, Renta, Kadlíček. Diváci: 100.

Slavia Orlová: Buček – Vybíral (67. Lindner), Buchvaldek, Dzida (79. Czaicki), Kadlíček, Kondziolka, Zach, Botur, Renta, Derik, Motloch (88. Hwedieh). Trenér: Roman Divina.