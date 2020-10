/FOTO/ Fotbalisté petrovické Lokomotivy uhráli na půdě poslední Čeladné jen bod, když zahodili asi šest tutovek.

Lokomotiva Petrovice (v modrém) uhrála v Čeladné jen remízu. | Foto: Pavel Netolička

„Je to zklamání, i vzhledem k tomu průběhu hry. Na druhou stranu jsme to byli my, kdo musel dohánět a nutno říct, že Čeladná měla za stavu 2:1 šance na to zápas rozhodnout. Takže remíza je asi spravedlivá, ale moc rádi za ni nejsme. Více šancí jsme měli my,“ nehodnotil se výsledný bod lehce trenérovi Petrovic Václavu Štverkovi.