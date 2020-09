Hosté sice dali první a nakonec i poslední branku utkání, ale to nikomu z Petrovic nevadilo, protože mezi ně vměstnali hned sedm „kulí“.

Trenéru Štverkovi se do sestavy vrátili marodi a hlavně – klub získal mezi tyče Františka Chmiela z Baníku. „Bylo znát, že organizační stránka defenzivy se s jeho příchodem zvedla,“ pochvaloval si trenér Václav Štverka.

Jeho tým sice začal podobně jako v předešlých zápasech, tedy po pár minutách inkasoval, ovšem tentokrát Lokomotiva skóre ještě do přestávky otočila. Probudil se útočník Martin Vlachovič, dal dva rychlé góly, jeho parťák z útoku Michal Ristovský se k němu připojil svou trefou.

„Rozdíl oproti předchozím zápasům byl v tom, že jsme se rozstříleli. Respektive se nám chytili útočníci. Už to potřebovali. Jsem rád i za ně,“ dodal Štverka.

Po změně stran vypustil na plac i „petrovického ďábla“ Daniela Hanuska a ten stihl za třináct minut čistý hattrick! „První gól dal snad za tři minuty pobytu na hřišti. Je vidět, že je to hráč do ofenzivy,“ chválil Hanuska trenér.

I díky Hanuskovu gólovému příspěvku dovedli domácí zápas bez problémů do vítězného konce. „Už bylo načase. Ten los pro nás nebyl v úvodu moc příznivý, teď se můžeme měřit s výkonnostně srovnatelnými týmy a snad budeme i pravidelně bodovat. Stěžejní bude, jestli se na daný zápas sejdeme v kompletním složení. Dneska to šlo a do výsledku utkání se to hned promítlo,“ upozornil Štverka na zásadní moment.

Lokomotiva Petrovice – Sokol Kobeřice 7:2 (3:1)

Branky: 60., 62. a 73. Hanusek, 17. z pen. a 19. Vlachovič, 23. Ristovský, 77. Makula – 12. Šimeček, 84. Král. Rozhodčí: Levinger – Kret, Dvořák. ŽK: 4:1. Diváci: 130.

Petrovice: Chmiel – Němec, Gill (78. M. Šiška), Urban (68. Alman), Kubišta (82. Molnári) – Makula, Hoffmann, Paduch, Reichl – Vlachovič (57. Hanusek), Ristovský (72. Adámek). Trenér: Štverka.