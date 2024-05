/FOTOGALERIE/ Ve finále okresního poháru fotbalisté Horní Suché góly Damiana Pryszcze v 51. a Dominika Pastuška v 90. minutě porazili Baník Albrechtice 2:0 a před tisícovkou fanoušků na Městském stadionu v Karviné – Ráji obhájili ve středu 8. května loňský triumf, ale v I.A třídě neuspěli. V sobotním zápase 21. kola doma padli 0:1 s Tichou, vítězem Poháru OFS Nový Jičín.

„Byl jsem opravdu vytočený do běla a musel to po zápase hodně dlouho rozdýchávat. To, co jsme předvedli ve druhém poločasu, není hodno I.A třídy,“ nebral si trenér Horní Suché Ondrej Hančin na facebooku klubu servítky po třinácté prohře v této sezoně.

„Co z toho, že jsme v prvním poločase nastřelili dvě tyčky a neproměnili další vyložené šance. Kluci by si už měli uvědomit, že i neproměněná stoprocentní příležitost je stejná chyba, jako když uděláme kiks vzadu a dostaneme branku,“ vysvětlil domácí kouč.

Skóre se v sobotu měnilo ve 32. minutě, kdy Tichou poslal do vedení Svoboda. „Je to pořád dokola, první poločas soupeře přehráváme, vytvoříme si několik šancí, bohužel je neproměníme. Soupeř udeří z ojedinělé šance a my se složíme. Přestaneme hrát, začneme do toho bezhlavě práskat a to k ničemu nevede,“ zklamaně konstatoval Ondrej Hančin.

„Bohužel ani střídající hráči nám úplně nepomáhají, od nich očekávám daleko větší nasazení. Je alarmující, že dorostenci, kteří s námi trénují a když to jde, tak za nás hraji, jsou lepší než muži,“ dodal.

V tabulce skupiny B je Horní Suchá s 20 body za šest výher a dvě remízy jedenáctá. „Tento zápas nás mohl trošičku uklidnit a dodat dostatek sebevědomí do další práce, ale musíme zase čelit tlaku. V sobotu jedeme do Petrovic hrát zase o všechno,“ připomenul nadcházející okresní derby s Lokomotivou, která má na 10. místě o dva body víc. „Musíme zvednout hlavu, jít dál a pokračovat v tom, co nám funguje,“ upozornil Ondrej Hančin.

Horní Suchá postoupila do Poháru MSKFS, kde se ve středu 22. května utká doma s Dolním Benešovem, posledním týmem tabulky krajského přeboru.

Pohár OFS Karviná – finále na stadionu v Ráji:

Baník Albrechtice - SK Horní Suchá 0:2 (0:0)

Branky: 51. Pryszcz, 90. Pastušek. Rozhodčí: Ganczarczyk – Lojek, Bolec. ŽK: Vagner - Ryt, Pastušek. Diváci: 985.

Baník Albrechtice: Gradek (46. Křístek) – P. Šlampiak, Zielonka, Vagner, Přeček – M. Cyž (64. Volný), M. Žyla, Cileček, Rusnok (78. Miczka) - Porembski, Kociolek. Trenér: Milan Procházka.

SK Horní Suchá: Kux – Kvapil, Urbaník, Vojtek (81. Lukáš), Pietrasz (76. Hudec), Witosz, Pastušek, Stuchlík (69. P. Štromp), Rychtařík, Pryszcz (81. Přichystal), Ryt (76. Kijonka). Trenér: Ondrej Hančin.

I.A třída, skupina B – 21. kolo:

SK Horní Suchá – SK Tichá 0:1 (0:1)

Branka: 32. Svoboda. Rozhodčí: Kubáček – Hošek, Perniš. ŽK: Kvapil, Pietrasz, Štromp – Svoboda, Srněnský, Kunčík. Diváci: 110.

Horní Suchá: Kux – Kvapil (75. Přichystal), Pietrasz, Urbaník, Rychtařík – Stuchlík (83. Lindovský), Vojtek (83. Hudec), P. Štromp, Ryt (65. Poruba) – Witosz (65. J. Štromp), Pastušek. Trenér: Ondrej Hančin.