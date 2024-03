/FOTOGALERIE/ Rozhodnuto, Pohár starostky Orlové zůstal doma! Zimní turnaj vyhráli fotbalisté pořádající Slavie, kteří v sobotní dohrávce 5. kola porazili Dolní Datyně 2:1. Střelci gólů v duelu dvou účastníků krajského přeboru, v němž šlo o 1. místo, byli Jakub Matloch a Tomáš Michal, za hosty skóroval Tomáš Kaduch.

„Byl to dobrý zápas s kvalitním soupeřem, ale zbytečně jsme si ho zkomplikovali, do 30. minuty jsme měli vést 4:0. Bohužel jsme neproměnili stoprocentní šance a dostali gól z ojedinělého protiútoku,“ vrátil se trenér Orlové Roman Divina k průběhu turnajového „finále“. „Pak jsme vyrovnali a nakonec dali na 2:1. Sice nám stačil bod, ale chtěli jsme vyhrát a to se nakonec splnilo, takže spokojenost,“ usmál se kouč Slavie.

Dolní Datyně po zimních odchodech několika hráčů v současnosti navíc trápí marodka. „I kvůli pracovním povinnostem nás bylo dneska přesně jedenáct. Bylo to omezující, ale i tak to kluci zvládli,“ pochválil tým Petr Blejchař, trenér Jestřábů z Dolních Datyní.

„V utkání jsme vedli, po centru Střiižíka dal krásný gól Kaduch. Hráli jsme dobře, a na to, že jsme měli jen jedenáct hráčů, jsem spokojený,“ i přes porážku ocenil Petr Blejchař kvalitní herní prověrku. „Navíc jsme měli za sebou utkání s Horní Suchou, kdy jsme po návratu ze soustředění udrželi čisté konto a hráli pěkný fotbal,“ připomenul kouč Jestřábů výhru 4:0 během týdne.

Orlová už v úterý hraje semifinále Poháru OFS v Horní Suché, v generálce na jarní část krajského přeboru se v sobotu 9. března od 15 hodin utká na domácí umělé trávě s Ludgeřovicemi.

Jestřáby z Dolních Datyní před vstupem do druhé části sezony v sobotu 9. března od 14 hodin na umělé trávě v Horní Suché prověří FK Těrlicko 2022.

Zimní turnaj O pohár starostky Orlové

Výsledky – 5. kolo (24. 2. a 2. 3.): dorost 1. FC Poruba - Darkovičky 6:2 (2:1), Victoria Hažlach - Baník Albrechtice 3:2 (0:0), Slavia Orlová – Dolní Datyně 2:1.

4. kolo (17. a 20. 2.): Dolní Datyně - Victoria Hažlach 5:3 (0:3), Slavia Orlová - FK Darkovičky 8:1 (3:0), Baník Albrechtice – dorost 1. FC Poruba 0:3 kontumačně.

3. kolo (10. 2.): FK Darkovičky - Baník Albrechtice 4:5 (2:3), 1. FC Poruba dorost - TJ Dolní Datyně 2:3 (0:1), Victoria Hažlach - FK Slavia Orlová 1:3 (1:0).

2. kolo (3. 2.): Slavia Orlová - FK Baník Albrechtice 5:0 (1:0), dorost 1. FC Poruba - Victoria Hažlach 2:3 (0:1), Darkovičky - TJ Dolní Datyně 2:2 (1:1).

1. kolo (27. a 30. 1.): Dolní Datyně – Baník Albrechtice 4:1, Vicltoria Hažlach – Darkovičky 6:2, Slavia Orlová – dorost 1. FC Poruba 5:3.

Konečné pořadí: 1. Slavia Orlová 15 bodů (skóre 23:6), 2. Dolní Datyně 10 (15:10), 3. Victoria Hažlach 9 (16:14), 4. dorost 1. FC Poruba 6 (16:13), 5. Baník Albrechtice 3 (8:19), 6. Darkovičky 1 (11:27).