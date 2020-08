„Co k tomu říct? Vedli jsme 1:0, vlastně celý poločas jsme odehráli slušně. Bílovci pomohla sporná penalta, po které se dostal do vedení, ovšem druhý poločas už patřil jen soupeři. Valil se na nás útok za útokem, Bílovec byl ve všem lepší a potvrdil kvalitu. My jen počítali branky ve své síti,“ řekl Deníku Josef Hoffmann, kapitán Petrovic.

Trenér Václav Štverka žehral spíš než na výši porážky na stav zraněných. „Posledně Urban, dneska se nám během utkání zranili Ruisl a Szturz. Tohle mě mrzí víc,“ přiznal Štverka, ovšem uznal, že podobný výsledek je ostudný.

„Bílovec byl lepší, ale poločas jsme zvládli slušně. Problém nastal na začátku druhé půle, kdy jsme brzy inkasovali a pak už se to s námi vezlo. Bílovci jsme posloužili jako tréninkový sparringpartner, oni si vyzkoušeli útočné kombinace a my dostali devět. Musíme se omluvit našim příznivcům, ale soustředíme se na jiné, pro nás důležitější zápasy. Přece jen – Bílovec je favorit soutěže a momentálně se s ním měřit nemůžeme,“ uznal Štverka.

Na dotaz, co se asi tak trenérovi honí hlavou, když jeho tým neustále inkasuje a skóre narůstá hrozivým způsobem, jestli by raději neseděl s kamarády u piva a nesledoval anglickou Premier League, Štverka odpověděl: „Co se mi honilo hlavou? Napadla mě hláška z filmu Pelíšky, Kde asi tak soudruzi z NDR udělali chybu? Ale vážně, člověk si říká, co tady vlastně dělá. Už jsem chtěl být doma.“

FC Bílovec – Lokomotiva Petrovice 9:1 (2:1)

Branky: 23., 56. a 59. Střelec, 73. a 88. T. Socha, 37. z pen. Mozol, 48. M. Socha, 51. Limanovský, 84. Telnar – 6. Ristovský. Rozhodčí: Šištík – Kielar, Švec. ŽK: 0:2. Diváci: 150.

Petrovice: Siuda – Szturz (25. Kuljovský), Ruisl (36. Adámek), Gill, Němec – Makula, Hoffmann, Paduch (60. Molnári), Ostáš – Ristovský, Vlachovič (53. Hanusek). Trenér: Štverka.