Úvodní herní prověrkou byl duel s divizní Polankou, které v sobotu v Havířově podlehli 0:4. „Kvůli pracovním povinnostem řady hráčů jsme ještě nebyli kompletní. Zápas jsme odehráli ve dvanácti lidech. Prostor jsem dal náhradníkům, kteří v sezoně tolik nehráli,“ prozradil trenér Jestřábů.

„V tréninku jsem hráče vůbec nešetřil, takže šli do utkání z plné zátěže, navíc to byl divizní soupeř,“ dodal s tím, že výsledek neřeší. „Není pro mě rozhodující a nedělám z něho nějaký závěr. Po náročném týdnu splnil zápas kondiční charakter, protože v pátek večer i v sobotu ráno jsme ještě trénovali a pak po obědě šli hrát,“ vysvětlil Petr Blejchař.

Tuto sobotu se Dolní Datyně utkají v Havířově se Záblatím (I.B třída), 11. února hrají ve Vratimově (krajský přebor) a 18. února v Horní Suché (I.A třída).

„Celý tento týden ještě dojíždíme kondiční stránku, je to hodně o posilování. Před Španělskem už to bude trochu víc laděné herně,“ přiblížil nadcházející program týmu do soutředění 23. až 27. února u moře, které si hráči každý rok organizují sami v rámci své dovolené.

Dojde v týmu během zimy k nějakým změnám? „Kádr se řeší, ale nemáme v plánu nikoho uvolňovat. Jsem s ním spokojený a chtěl bych, aby zůstal pohromadě i pro jarní část soutěže,“ připomenul trenér, že Dolní Datyně se opírají o dobrou partu na hřišti i mimo ně. Po návratu by formu Jestřábů měla prověřit Pustá Polom (krajský přebor).