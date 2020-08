„Dneska rozhodlo jediné – proměňování šancí. Kdyby byl poločas 5:1 pro nás, tak se nemohl nikdo divit,“ zlobil se hrající trenér Těšíňanů Petr Joukl.

Do sestavy mohl už zařadit nového hráče Jakuba Walka, jenž bude hostovat z Třince. Slezané si v Beskydech propůjčili balon do svého vlastnictví, ale ty šance!

„Třikrát jsme šli sami na bránu a stejně nedali ani gól,“ kroutil hlavou Joukl, když si vybavil tutovky Siekiery, Kruciny či Matuszka. Po gólu volaly i další šance, třeba hlavička Siekiery.

Jenže branku se podařilo trefit jen domácím, a to ještě z penalty po faulu. „Faul to byl, ale pořád nás mohly mrzet ty šance. Kombinačně jsme byli jasně lepší, nebezpečnější. Ve druhé půli jsme už tak nebezpeční nebyli,“ uznal Joukl.

To sice ne, ale balon drželi hosté pořád. Čeladná se už spíše koncentrovala na bránění těsného vedení a brejky. „Ty tam měla, ale nevybavuji si, že by měla větší gólové příležitosti,“ poznamenal Joukl, který sám měl na noze další tutovku, ale ani on v sobotu neuspěl.

„Musíme zapracovat na koncovce, protože dneska jsme body Čeladné doslova věnovali. Nad takovým soupeřem bychom měli vyhrávat,“ štvala Joukla zbytečná porážka.

Beskyd Čeladná – FK Český Těšín 1:0 (1:0)

Branka: 26. z pen. Valigůra. Rozhodčí: Viščor – Dvořák, Godfryd. ŽK: 2:1. Diváci: 200.

Č. Těšín: Pecha – Slowiaczek, Joukl, Bolek (63. Guznar), Byrtus – Walek – Krucina, Matuszek (46. Bičaník), Michalisko, Siekiera – P. Šiška. Trenér: Joukl.