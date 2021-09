„Věřím, že bude hrát I.B třídu.“ Takto ještě na začátku týdne zněla věta Luďka Absolona, předsedy Dolní Lutyně, který si přál, aby klub po odstoupení v průběhu sezony zaznamenal jen sestup.

Od čtvrtku je jasné, že se mu to nesplní. Pokud poskládají mužstvo a přihlásí se do soutěží, bude se od srpna hrát v Lutyni ještě o patro níž. „Samozřejmě nás to mrzí, ale marné. Nic s tím neuděláme. Ještě budeme řešit, co dál,“ řekl Deníku.

Klub má možnost se proti rozhodnutí odvolat. „Budeme mít schůzi, musíme to probrat, zvážit „pro“ a „proti“, jestli to má vůbec cenu. Každopádně jsme věřili, že nespadneme až úplně dolů,“ uvedl Luděk Absolon.

Dolní Lutyně se rozhodla v minulém týdnu ukončit své působení v I.A třídě, skupině B, kvůli nedostatku hráčů. Kromě sportovního postihu musí uhradit pokutu ve výši třiceti tisíc korun.