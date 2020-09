Hit 6. kola v krajské I.B třídě, skupině C, sledovalo podle oficiálních záznamů 489 diváků, ve skutečnosti jich ale bylo mnohem víc, protože ženy a děti ve Věřňovicích vstupné neplatí. Deník odhaduje, že skutečný počet se blížil sedmi stovkám.

Kulisa byla adekvátní tomu, o co se hrálo a kdo proti sobě stál. Domácí favorit z obecní části Dolní Lutyně – Sokol Věřňovice – dosud neztratil ještě ani bod a má postupové plány. Jenže soutěží zatím proplouvalo bez ztráty kytičky i sympaticky hrající bohumínské Záblatí.

Zápas se také ve druhé půli vyvíjel pro něj. Na gól domácího Vlčka z 31. minuty totiž ještě do přestávky odpověděl bohumínský Pilch a stav 1:1 vydržel do 73. minuty, než se hosté zásluhou Šindlerovy penalty dostali do vedení. Finiš domácích byl ale ukázkový. Deset minut před koncem srovnal na 2:2 věřňovický šutér Renta a šlágr kola pak pro sebe rozhodli domácí ve druhé minutě nastavení, kdy se prosadil M. Kubiš.

Výhra 3:2 udržela Věřňovice v čele tabulky společně s taktéž dosud stoprocentními Řepišti. Ty teď zajíždějí na půdu záblatského Slovanu, takže Bohumínští mají šanci se na soupeře zase dotáhnout.