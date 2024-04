/FOTOGALERIE/ Na týden starou domácí výhru s Hájem (3:2) fotbalisté Slavie Orlové v Pusté Polomi ve 20. kole nenavázali. S lídrem krajského přeboru na jeho hřišti po vyrovnaném průběhu zápasu v neděli nakonec prohráli 2:3. V tabulce zůstala Orlová třetí, ale náskok před čtvrtým Brušperkem se snížil na jeden bod.

Zápas 20. kola krajského přeboru Pustá Polom - Slavia Orlová 3:2. | Foto: FK Slavia Orlová/Pavel Křehlík

„Hrál se hodně dobrý útočný fotbal, v prvním poločase to klidně mohlo být 3:3,“ poznamenal Roman Divina, trenér Slavie. Jako první se až ve 42. minutě prosadil Renta a Orlová po jeho gólu šla do šatny s vedením 1:0. „Těsně před koncem poločasu šel ještě Motloch sám na kasu, bohužel trefil gólmana. To mohlo být zlomové, i když to pořád ještě bylo otevřené,“ připustil kouč hostů.

Po změně stran se hned měnilo i skóre. „Po osmdesáti vteřinách jsme dostali dva góly, to byla obrovská frustrace,“ připomenul trefy Palatického ve 46. a Pompa ve 47. minutě. „Myslel jsem, že je po fotbale, ale naštěstí to tak nebylo. Do hry jsme se vrátili Zachem, který vyrovnal a bylo to pořád nahoru – dolů,“ oddechl si Roman Divina s tím, že šance pak měly oba týmy.

Stav 2:2 vydržel do 68. minuty, kdy Bučka podruhé překonal Palatický. „Gólmani excelovali, ale bohužel to štěstíčko se trošičku přiklonilo na stranu domácích, kteří proměnili jednu ze šancí. Neříkám, že jsme měli tutovku, ale v 90. minutě Zach perfektně vystřelil, bohužel brankář to vyrazil těsně kolem tyčky,“ popsal infarktovou situaci kouč Slavie, která mohla jeho týmu zajistit bod.

„Je to škoda, protože jsme hráli hodně dobrý fotbal. Soupeře, který má s příchodem Palatického vyzrálejší tým, jsme mohli nachytat na švestkách, ale ještě nám trošičku něco chybí. Možná zkušenosti u mladých hráčů nenakopávat a nebát se proměňování šancí. Na druhou stranu musím uznat, že domácí měli asi o dvě šance víc, než my a o ten kousíček byli lepší,“ konstatoval trenér Orlové.

V příštím kole Orlová v sobotu 13. dubna hostí třinácté Krásné Pole.

Krajský přebor – 20. kolo:

Pustá Polom – Slavia Orlová 3:2 (0:1)

Branky: 46. a 68. Palatický, 47. Pomp - 42. Renta, 51. Zach. Rozhodčí: Stankov – Viščor, Kotas. ŽK: Berger, Frank - Renta, Tomáš, Zach, Motloch. Diváci: 100.

Slavia Orlová: Buček – Slowik (63. Herman), Buchvaldek, Czaicki, Nowinski, Lindner, Motloch, Zach, Botur, Renta (84. Puchala), Tomáš. Trenér: Roman Divina.