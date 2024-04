/FOTOGALERIE/ Ze hřiště jedenácté Vřesiny si před týdnem přivezli jen bod (1:1), plný počet fotbalisté Slavie Orlová přidali do tabulky krajského přeboru v sobotu. V domácím utkání 23. kola krajského přeboru porazili šestý Brušperk 2:1. O výhře rozhodli v prvním poločase během 44. až 45. minuty góly Dominika Renty a Jakuba Motlocha.

Zápas 23. kola krajského přeboru Slavia Orlová - SK Brušperk 2:1. | Foto: FK Slavia Orlová/Kateřina Habrnálová

„Věděli jsme, že to bude těžké utkání, a to se potvrdilo. Soupeř má ambice a mladé kluky v týmu, takže to byl zápas nahoru – dolů,“ hodnotil duel domácí trenér Roman Divina. „V prvním poločase jsme měli více šancí, ale soupeř nám také zahrozil a dokonce nepříjemně, asi ve 39. minutě za stavu 0:0 nastřelil břevno. Tam se možná lámal chleba,“ řekl kouč Slavie.

Pak měl šanci jeho tým a využil ji. „Z brejku po perfektním pasu mladého Kuby Motlocha na Rentiče (Rentu), který si povodil gólmana, jsme dali na 1:0. Vzápětí jsme udělali zase skvělý rychlý brejk, kdy balon byl v ofsajdu, ale kluci, kteří tam byli, nehráli. Z druhé vlny naběhl Michal Tomáš, dal perfektní přihrávku Motlochovi a ten konečně zavěsil,“ radoval se trenér Orlové z vedení 2:0 ve 45. minutě.

Další branky mohli jeho svěřenci přidat po přestávce. „Ve druhém poločase šli sami na gólmana Rentič i Nowinski, pak jsme měli ještě jednu možnost. Soupeř po náhodné akci snížil a zase to byl nerváček,“ vrátil se Roman Divina k trefě Kutáče v 71. minutě.

„Nemůžeme vyhrát zápas normálně. Nemusíme proměnit všechno, ale aspoň padesát procent a pak si to dohrát v klidu,“ poznamenal trenér Orlové. „Soupeř měl v závěru ještě jeden závar, a kdyby to trefil, tak zase máme remízu jako ve Vřesině,“ připomenul minulý duel.

„Jsem rád, že jsme vyhráli a bylo to zaslouženě. Možná nám chybí trošičku štěstí, ale nedaří se nám vyřešit finální věci do stavu, kdy by bylo rozhodnuto a mohli tam jít mladí, kteří dobře pracují na tréninku,“ vysvětlil Roman Divina.

„Kluci ale po taktické stránce splnili to, co jsem po nich chtěl. Soupeři jsme zasadili dva těžké údery, a kdybychom neudělali hrubku v obraně, dohrávalo by se úplně v klidu,“ konstatoval trenér Slavie.

V příštím kole čeká Slavii, která je v tabulce třetí, v sobotu 4. května duel na hřišti ambiciózního druhého Petřvaldu na Moravě.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - krajský přebor

Krajský přebor – 23. kolo:

FK Slavia Orlová – SK Brušperk 2:1 (2:0)

Branky: 44. Renta, 45. Motloch - 71. Kutáč. Rozhodčí: Švec – Mitura, Čuba. ŽK: Buchvaldek, Herman, Motloch – Pelíšek. Diváci: 84.

Slavia Orlová: Buček – Buchvaldek, Czaicki (85. Dziuba), Nowinski, Lindner, Motloch, Zach, Botur, Herman (75. Navrátil), Renta (75. Kondziolka), Tomáš (90+3. Cigánek). Trenér: Roman Divina.