„Po jedné jsme dostali vyrovnávací gól na 1:1. Věděli jsme, že soupeř má výškovou převahu, bohužel jsme neuhlídali Malúše,“ litoval první branky trenér Petrovic Václav Štverka.

Jeho tým začal přitom velmi dobře. Ristovský už po jedenácti minutách obstaral úvodní gól zápasu. „Jenže jsme nepřidali klíčový druhý gól. Kluci bojovali, měli tam tři šance, ale už jsme neskórovali, což se ukázalo jako rozhodující,“ uznal Štverka.

Ocenil alespoň to, že v obraně už se mužstvo nedopouští hrubých chyb jako v prvních kolech soutěže. „Vzadu si to sedá, teď se na stopera vrátil Urban a konečně je připraven hrát i Motyčka. Problém je, že se nám zadní čtyřka dost točí. Nehraje v ustáleném složení jako třeba záloha,“ vidí Štverka problém.

Lokomotivě se v utkání stala osudnou 50. minuta, kdy Váňa trefil přímý kop do šibenice. S tím nešlo nic dělat. „Soupeř si toho ze hry moc nevytvořil, my pak už taky ne. Asi na víc nemáme. Ztráta bodů mrzí, protože tohle byl naprosto vyrovnaný zápas, kterému by víc slušela remíza,“ štvala Štverku další porážka.

Lokomotiva Petrovice – SK Brušperk 1:2 (1:1)

Branky: 12. Ristovský – 32. Malúš, 50. Váňa. Rozhodčí: Šabacký – Schneider, Jurajda. ŽK: 2:3. Diváci: 95.

Petrovice: Chmiel – Motyčka, Alman, Urban, Reichl – Makula, Hoffmann, Paduch, Ostáš (78. Němec) – Ristovský, Sikora (68. Adámek). Trenér: Štverka.