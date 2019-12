Přesto vedení klubu kolo před koncem podzimu sáhlo k výměně trenéra a úspěšného Karla Sochoru nahradil Richard Beneš, který ještě loni působil v Dolních Datyních.

„Bylo to pro mě docela překvapení, tím spíš, když jsme jen dvakrát prohráli. Ale je to trenéřina, to k tomu patří,“ řekl Sochora, který si chce nyní na chvíli od kopané odpočinout a věnovat se více rodině.

„Rozhodnutí předsedy jsem akceptoval, rozešli jsme se v dobrém,“ dodal kouč, pod jehož vedením Stonava uhrála cennou remízu v sousedském derby v Albrechticích, či na horké půdě v Jablunkově.

Na Sochorovo místo se tedy v závěru podzimu postavil Beneš, kterého, jak sám přiznal, vedení klubu lákalo už delší dobu. „Dvakrát jsem jim to odmítl, teď už ne. Spoustu hráčů jsem trénoval, je tam nějaká vazba, tak jsem se rozhodl, že nabídku přijmu,“ řekl kouč, který dlouho působil i v Českém Těšíně.

Beneš vedl Stonavu už v posledním podzimním kole proti Dobré, kde jeho svěřenci v dohrávce vyhráli 2:0 a udrželi se tak v širší špici tabulky. „Během zimy musíme stabilizovat kádr, zvyknout si na sebe a hrát tak, aby to lidi bavilo,“ uvedl Beneš, který plánuje přivést i několik posil. „Chybí nám stopeři a ofenzivní střední záložník,“ dodal.

Loni Stonava útočila na postup, Beneš se ale pod žádným tlakem necítí. „Chceme hrát do pátého místa. Hlavní je, aby se na naše zápasy dalo koukat,“ uzavřel skromně.

Další výsledky: Stonava – Orlová 3:1, Dobratice – Stonava 3:0, Stonava – Petřvald na Moravě 1:4, Albrechtice – Stonava 2:2, Stonava – Staré Město 2:1, Jablunkov – Stonava 2:2, Dobrá – Stonava 0:2.