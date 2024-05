/FOTOGALERIE/ Na favority to umí! Ve 20. kole krajského přeboru fotbalisté Stonavy vyhráli v Kravařích (4:2), pak remizovali s Hájem ve Slezsku (3:3), před týdnem porazili doma Brušperk (3:2) a v sobotu získali další cenný skalp. Zápas 26. kola na hřišti druhého týmu tabulky v Petřvaldě na Moravě nováček soutěže vyhrál 3:1.

Petřvald - Stonava 1:3. | Foto: Roman Dujsík

„Vítězství se v žádném případě nerodilo jednoduše,“ přiznal kouč Stonavy Tomáš Mančař, že ještě v sobotu ráno musel řešit změnu v sestavě. Kanonýr Jatagandzidis totiž místo na hřiště zamířil s manželkou do porodnice a v noci na neděli se stal otcem dcery.

„Místo něj šel do sestavy náš kanonýr Zoller. Dal náš druhý gól, ale hned na začátku zápasu v 7. minutě měl první příležitost, kdy dostal balon krásně do vápna na penaltu pod sebe, ale asi trochu zpanikařil a nic z toho nebylio,“ vylíčil kouč se smíchem.

Skóre utkání tak otevřel po signálu z rohu ve 29. minutě Streit a po něm Zoller v 36. minutě zvýšil na 2:0. „To byl uklidňující moment. Před kluky musím smeknout za to, co předvedli na hřišti. Byli jsme na to, co nás v Petřvaldu čeká, připraveni z tréninků. Vyloženě jsme se zaměřili na taktický výkon, silné i slabé stránky soupeře,“ prozradil Tomáš Mančař.

„Kluci to splnili do posledního puntíku. Zvládli jsme všechny standardky i rohy Petřvaldu,“ chválil svůj tým. „Výborným výkonem to ještě podpořil Pecha v bráně. Podržel nás ve chvíli, kdy se Kovařík dvakrát dostal do vápna z boku. Tím se to celé nastartovalo,“ vysvětlil trenér hostů.

Skóre se znovu měnilo až po přestávce, tentokrát se ale v 62. minutě prosadil domácí Vengřinek. „Při rozehrávce přímého kopu jsme si nepohlídali hráče, na kterého nakrátko rozehráli, ten to zavezl na 1:2 a začalo být drama,“ řekl trenér Stonavy poté, co Vendřinek následně ještě kopal penaltu.

„Pecha ji čapnul a tím se úplně odšpuntoval náš výkon na maximální obětavost. Pak už to byla bitva o každý metr na hřišti. Vedení jsme mohli navýšit dřív, ale nepodařilo se nám dobré příležitosti zakončit,“ dodal kouč hostů.

Uspěl až v 82. minutě Věčorek. „Po rohu jsme změnili signál a on hlavou zvýšil na 3:1. „Zasloužili jsme si vyhrát. I když Petřvald měl také šance, šli jsme si za tím víc,“ radoval se Tomáš Mančař z třinácté výhry v sezoně. V tabulce je Stonava osmá se 41 body. V příštím kole v sobotu 25. května hostí čtrnácté Heřmanice.

Krajský přebor – 26. kolo:

Petřvald na Moravě – SK Stonava 1:3 (0:2)

Branky: 62. Vengřinek – 29. Streit, 36. Zoller, 82. Věčorek. Rozhodčí: Novák – Mitura, Tomšík. ŽK: Plešek – Věčorek, Michalek. Diváci: 113.

Stonava: Pecha – Věčorek, Motyčka (78. M. Šiška), Graňák, Osvěčík, Siekiera, Hejda, Michalek, Mikšaník, Zoller (86. Dolník), Streit. Trenér: Tomáš Mančař.