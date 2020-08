Těšíňané se záhy šťastně ujali vedení, když si domácí brankář Klimsza v těžké pozici pod tlakem dal vlastní gól. „Trochu nás to srazilo, naopak soupeře dostalo na koně. Upozorňoval jsem kluky, aby nevystavovali brankáře pod tlak špatnými přihrávkami dozadu, bohužel to dopadlo takhle,“ pokrčil rameny trenér domácích Pavel Cirkl.

„Šťastný moment pro nás. Byli jsme připraveni na to, že Datyně míče hodně nakopávají, chtěli jsme si na ně počkat v bloku, dobře bránit a zkoušet brejky,“ pochvaloval si plnění taktiky hrající trenér Těšína Petr Joukl.

I domácí trenér se ale dostal v průběhu utkání přímo do hry. „Nechtěl jsem se zapojovat, ale měli jsme nějaké zraněné kluky a Cenek si už v poločase stěžoval, že nemůže, tak jsem tam naskočil místo něj,“ komentoval Cirkl svou účast v utkání.

To už domácí prohrávali 0:2 po dalším brejku Těšína, který nekompromisně pod břevno zakončil Bičaník.

„Vedení 2:0 bylo super, škoda, že jsem pak ještě nedal penaltu, mohl být už klid a ne drama,“ zasmál se Joukl s odkazem na snížení Havířovanů na 1:2. Ostatně – penalty zatím jeho týmu moc nejdou, i v prvním utkání proti Brušperku Těšín zahodil pokutový kop. „Naštěstí dneska to tak nebolelo. Kluci to dobře odmakali a napravili jsme porážku z prvního utkání,“ oddechl si Joukl, že jeho promarněná penalta neměla pro tým bodový důsledek.

Zdroj: Tadeáš Bednarz

Cirkl: je to signál, musíme si sednout

Domácí mohlo mrzet, že více nevytěžili ze standardních situací. „Na tom našem malém hřišti by to měla být naše devíza. Soupeře, který to vzadu zahustí, potřebujeme zatlačit, dát gól, pomoct si standardkou. Místo toho jde do vedení on. Kluci si tím hrozně škodí. V tréninku pracují dobře, ale v momentě, kdy přijde zápas, nejsou ani na padesáti procentech toho, co předvádí v tréninku. Je to asi v hlavách, ale musíme se s tím vypořádat, abychom byli psychicky nachystaní na to, když se hraje o body,“ pravil Cirkl.

On sám se pak za stavu 1:2 vydal na výlet k soupeřově brance a zastavil ho až poslední skluzující stoper. Ještě mohlo být veselo. „Škoda, tam jsem měl raději přihrávat na kluky do stran,“ vyčetl si tento moment datyňský trenér.

Zdroj: Tadeáš Bednarz

V zakončení je zatím hlavní problém jeho týmu. „Pracujeme na tom, ale zase se nám daří jen v tréninku. V zápase pak hledáme pořád jinou variantu nebo lépe postavené spoluhráče,“ kroutil hlavou Cirkl po zápase.

Potěšil tak aspoň výstavní gól Marka, který se trefil do českotěšínské sítě nůžkami! Pro Datyně to ale byla jen slabá náplast na porážku.

Mimochodem, mezi tyčemi Těšína se nečekaně objevil brankář Szarowski ze Stonavy. „Domluvili jsme se, že nám pomůže. Szaro je ve Stonavě dvojka až trojka, nám po červené kartě vypadl gólman Pecha, tak jsme získali do brány velkou zkušenost. Bude u nás do konce srpna,“ informoval Joukl.

A domácí? Ti se budou muset zamyslet nad tím, jak dál. „Z dneška jsem hodně zklamaný. Je sice začátek soutěže, ale je to určitý signál. Musíme si společně sednout a něco si k tomu říct,“ uznal Cirkl.

TJ Dolní Datyně – FK Český Těšín 1:3 (0:2)

Branky: 80. Marek – 13. vlastní Klimsza, 43. Bičaník, 82. Folwarczny. Rozhodčí: Švec – Vojkovský, Vranay. ŽK: 1:1. Diváci: 99.

D. Datyně: Klimsza – Kaduch (64. Kučera), Kudláček, Greger, Kodenko – Cenek (68. Cirkl) – K. Rozsíval (84. Masopust), D. Cileček, Gistinger, Kanovský (46. Polášek) – Marek. Trenér: Cirkl.

Č. Těšín: Pecha – Slowiaczek, Joukl, Bolek, Byrtus – Šipula – Bičaník (72. J. Zogata), Guznar, Michalisko, Krucina (75. Konečný) – Folwarczny. Trenér: Joukl.