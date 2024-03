/FOTOGALERIE/ Na jaře jsou stoprocentní! Po vítězství nad favoritem z Kobeřic (3:1) si fotbalisté Dolních Datyní přivezli v neděli tři body i z Oldřišova. Zápas 18. kola krajského přeboru vyhráli 4:1, i když od 35. minuty hráli bez vyloučeného Kaducha. Střelci gólů byli Kaduch, Kodenko, Střižík a Cileček. V tabulce jsou Jestřábi už desátí.

Zápas listopadového 14. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Dolní Datyně 4:2. | Foto: FK Slavia Orlová/Pavel Křehlík

„Bylo to dramatické. Před kluky smekám klobouk, protože prokázali obrovský morál a kvalitu na hřišti. Body jsme si uhráli zaslouženě,“ pochválil trenér Dolních Datyní Petr Blejchař svůj tým za šesté vítězství v této sezoně.

V neděli přitom Jestřábi od 12. minuty prohrávali 0:1. „Jednu chybičku na středu soupeř potrestal dobrým brejkem, který umístil k tyči,“ popsal gól domácího Bořuckého. „Výborně jsme se z toho ale vzpamatovali a jeli dál to, co jsme si řekli před utkáním. Kaduch pak krásně vyrovnal k tyči na 1:1 a od té doby jsme už herně dominovali,“ vrátil se kouč hostů k dalšímu průběhu duelu.

Dolní Datyně byly hladové po vítězství, o tři body obraly favlorita z Kobeřic

„Kodenko potom po krásném presu Cilečka zvýšil, za chvíli Střižík fantastickou individuální akcí dal na 3:1 a soupeř byl na ručník,“ potěšil vývoj nedělního zápasu Petra Blejchaře.

O čtyři minuty později ale přišlo nečekané oslabení. „Domácí stoper zajel do našeho hráče, rozhodčí to neodpískal, a pak byl druhý faul, kdy Kaduch na soupeře šáhl, což posoudil jako napadení,“ popsal vyloučení střelce první branky Jestřábů za „úmyslné udeření soupeře zadní stranou ruky do oblasti hlavy a krku“, jak bylo vysvětleno v zápise o utkání.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - krajský přebor

„Červená karta byla strašně přísná a ovlivnila utkání tím, že nás ve 35. minutě za stavu 3:1 poslala do desíti,“ konstatoval trenér Jestřábů.

„V poločase jsme přeskupili řady a řekli si, co chceme hrát dál. Kluci všechno perfektně dodrželi, odmakali a odjezdili. Ve druhém poločase jsme měli další šance, které jsme ale neproměnili. Hřebík pak dal Cileček, když balon po centru Střižíka uklidil do brány a od té doby už bylo po utkání. Kdybychom byli v jedenácti, tak skončilo vyššim rozdílem,“ poznamenal Petr Blejchař.

V dalším zápase Dolní Datyně v pátek 29. března hostí nebezpečné Kravaře, které jsou v tabulce páté.

OBRAZEM: Bohumín si nevybírá, kosí outsidery i favority. Zázářila polská posila

Krajský přebor – 18. kolo:

Oldřišov – Dolní Datyně 1:4 (1:3)

Branky: 12. Bořucký - 15. Kaduch, 26. Kodenko, 31. Střižík, 74. Cileček. Rozhodčí: Petroš – Čuba, Boráň. ŽK: Fusek, Janík (oba Oldřišov). ČK: 35. Kaduch (Dolní Datyně). Diváci: 95.

Dolní Datyně: Chelmecký – Kudláček, Polášek (82. Dudek), Cenek, Cileček (75. Ndanusa), Piskoř, Kaduch, Stebel, Kodenko, Střižík, Zbavitel. Trenér: Petr Blejchař.