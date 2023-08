/FOTOGALERIE/ Před týdnem fotbalisté Stonavy vybojovali premiérové tři body, když doma porazili Kobeřice 2:0. Teď nováček krajského přeboru předvedl, že bude nebezpečný i na hřištích soupeřů. Ve 4. kole vyhrál v neděli v Oldřišově 3:0. Střelci gólů byli Antonín Chumchal, David Jatagandzidis a Jakub Hejda.

Zápas 3. kola krajského přeboru Stonava - Kobeřice 2:0. | Foto: SK Stonava

„Celý zápas jsme byli lepší a silní na balonu. Měli jsme dobrou rozehrávku a soupeře pustili do jedné šance, kterou vychytal náš brankář. My jsme naopak měli ještě další dvě, takže zasloužené vítězství venku,“ byl spokojený trenér Stonavy Richard Beneš s výsledkem a ziskem tří bodů.

V tabulce je jeho tým po čtyřech odehraných zápasech se šesti body a skóre 7:8 devátý. „Zatím jsme hráli třikrát venku a jednou doma. Musíme se v soutěži trošku zorientovat a tak po osmém kole uvidíme, jak to bude vypadat,“ zůstal kouč nováčka po druhém vítězství nohama pevně na zemi.

Vyhrát v Oldřišově mohla Stonava i vyšším skóre. „Měli jsme tam ještě tyčku a nějaké závary, sami jsme šli na branku,“ vyjmenoval další šance, které ale neskončily gólem.

„Naše hra byla disciplinovaná a organizovaná tak, jak by měla vypadat. Kluci splnili to, co jsme si řekli, a tak se zrodilo naše zasloužené vítězství bez náhodného gólu. Uhráli jsme si to po dobrém výkonu sami,“ dodal Richard Beneš.

V příštím kole Stonava v sobotu 2. září hostí nebezpečné Kravaře, které jsou také nováčkem krajského přeboru. Na kontě mají o bod víc za jednu remízu a v tabulce jsou sedmé.

Krajský přebor – 4. kolo:

SK Moravan Oldřišov – SK Stonava 0:3 (0:1)

Branky: 3. Chumchal, 52. Jatagandzidis, 61. Hejda. Rozhodčí: Boráň - Čuba, Kolarský. ŽK: Bořucký – Siekiera, Váňa, P. Šiška, Mančař. Diváci: 105.

Stonava: Pecha – Věčorek, Motyčka, Siekiera (54. P. Šiška), Jatagandzidis (71. M. Šiška), Koďousek (46. Vlachovič), Hejda (71. Kloda), Mančař, Chumchal (62. Graňák), Ruisl, Váňa. Trenér: Richard Beneš.