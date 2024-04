/FOTOGALERIE/ Na hřišti lídra krajského přeboru v Pusté Polomi to neměli snadné, navíc už v 9. minutě dostali gól, přesto s ním fotbalisté Stonavy sehráli vyrovnanou partii. Měli spoustu stoprocentních střeleckých příležitostí, ale neproměnili je. Padli až v závěru, kdy je dvěma trefami sestřelil domácí snajpr Gebauer. Zápas 22. kola nakonec prohráli 0:3.

„Výsledek je špatný. Vypadá hodně jednostranně, ale myslím si, že jsme si body zasloužili víc než soupeř,“ vrátil se trenér Stonavy Tomáš Mančař k průběhu utkání, ve kterém jeho tým Pusté Polomi zle zatápěl.

„Strašně brzy jsme sice inkasovali, ale udělat za poločas šest šancí, z toho čtyři vyložené, a nedat ani gól, to je naše špatná produktivita. Bolí to a mrzí hodně,“ přiznal kouč hostů.

Podobný průběh mělo i druhé dějství. „Tlačili jsme, ale nedali gólovku. Pak jsme se krásně prokombinovali před gólmana, který to vyrazil. Je to škoda. Ale na to, že jsme neměli jediného obránce, byla naše hra suprová,“ konstatoval s tím, že obranu poskládal ze záložníků Michalka, Osvěčíka a Šišky.

„Na lavičce byli jen dva dorostenci, kteří mohli zasáhnout do hry,“ prozradil Tomáš Mančař. Obejít se musel bez zraněných Motyčky, Ruisla, Buzka, Klody a nemocného Věčorka.

„Za výkon musím kluky pochválit, do inkasovaného gólu na 0:2 jsme byli určitě lepším týmem na hřišti. Svědčily o tom i šance, které jsme si vytvářeli, jenom jsme nedali gól, což mrzí dvakrát tolik. Minimálně bod jsme si měli odvézt,“ poznamenal kouč.

V příštím zápase Stonava, která po prohře v Pusté Polomi klesla v tabulce na 8. místo, v sobotu 27. dubna hostí třinácté Krásné Pole.

Krajský přebor – 22. kolo:

Pustá Polom – Stonava 3:0 (1:0)

Branky: 78. a 82. Gebauer, 9. Palatický. Rozhodčí: Mitura – Slaný, Dimun. ŽK: Berger, Hrabina – M. Šiška, Jatagandzidis. Diváci: 40.

Stonava: Pecha – M. Šiška, Graňák (79. Šmatlava), Jatagandzidis, Osvěřík, Siekiera, Hejda, Michalek, Chumchal (70. Nožka), Mikšaník, Streit. Trenér: Tomáš Mančař.