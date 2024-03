„Už jsme byli téměř v plné sestavě. Chyběli jen Fizek, který musel do práce, a zraněný Chumchal. A také Péťa Šiška, který si v 1. minutě minulého utkání s Hrachovcem natrhl vazy v kotníku, ale na střídání jsme už měli sedm hráčů bez dorostenců,“ připomenul trenér Stonavy Tomáš Mančař, že v minulých duelech neměl tým z pracovních a zdravotních důvodů kompletní.

„Zápas s Hlubinou měl náboj, kluci bojovali o místo v sestavě a od prvních minut jezdili po zadku. V poločase jsme vedli 6:0, hrálo se na jednu branku, soupeře jsme k ničemu nepustili,“ byl spokojený s generálkou. O přestávce vystřídal hned šestici hráčů. „Nechtěli jsme, aby se někdo před mistrákem zranil,“ vysvětlil.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Spokojený je i s celou zimní přípravou, kterou Stonava zahájila už 2. ledna. „Kluci věděli, že to bude náročné fyzicky, ale i když někdy nemohli na trénink kvůli práci, posílali reporty, co odběhali. Musím říct, že jejich přístup byl na hodně vysoké úrovni,“ pochvaloval si Tomáš Mančař.

„Fyzicky jsme na jaro připravení a proti Hlubině to už takticky mělo parametry, jak bychom chtěli hrát. Doufám, že to přeneseme i do mistráků,“ dodal. Start bude mít Stonava v sobotu 16. března v derby s Českým Těšínem.

Stonava s novou posilou dohání manko. Proč si fanoušci dělají legraci z trenéra?

V generálce se do sítě Hlubiny B dvakrát trefili Osvěčík a Jatagandzidis, po jednom gólu přidali Mikšaník, Hejda a také nejčerstvější akvizice Stonavy. Kdo ji posílil?