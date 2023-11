/FOTOGALERIE/ Třetí vítězství za sebou, osmé v sezoně. Fotbalisté Stonavy, kteří jsou nováčkem krajského přeboru, urvali ve 14. kole tři body i na hřišti nebezpečných Jakubčovic. Porazili je 1:0, úspěšným střelcem byl střídající David Jatagandzidis v 59. minutě.

Zápas 13. kola krajského přeboru Stonava - Dolní Benešov 5:3. | Foto: SK Stonava

„Byl to těžký zápas. Věděli jsme, že Jakubčovice budou hrát do křídel na Zagola s Ďuricou, kteří jsou výborní a hra na nich stojí,“ prozradil kouč Stonavy Tomáš Mančař, že pozorně sledoval středeční dohrávku 13. kola Jakubčovic s Dolními Datyněmi (4:4) na umělé trávě v Horní Suché.

„Domácí byli nebezpeční z brejků, do vedení mohli jít jako první, když se asi v 10. minutě zjevil mezi naší obranou Zagol a šel sám na Pechu, který ho vyčapal. Podržel nás v důležité chvíli,“ pochválil Tomáš Mančař zkušeného gólmana Stonavy.

Pak přišly chvíle hostů. „Prokombinovali jsme se až do vápna, Siekiera přihrál Vlachovičovi, který to mohl uklidit kam chtěl, ale přestřelil prázdnou bránu. Chvíli na to Siekiera trefil břevno. Výborný balon měl posazený na hlavě Motyčka, ale místo, aby ho jen přisunul do brány, začal ho zpracovávat a chtěl dát gól nohou,“ nevěřícně kroutil hlavou trenér Stonavy nad nevyužitými šancemi.

Domácího brankáře překonal až v 59. minutě Jatagandzidis. „Zlomit na 2:0 to mohl po rychlém brejku Mikšaník, ale těsně minul bránu. Naštěstí Jakubčovice už toho ve druhém poločase moc neměly, spíš jen pár náznaků šancí. Sérii pěti šesti rohů za sebou jsme velice dobře ubránili a zkušeně uhráli,“ oddechl si trenér.

„Kluci dobře bojovali, jezdili celý zápas po zadku. Vydřené, ale zasloužené vítězství, navíc s nulou vzadu, což je super,“ byl Tomáš Mančař spokojený se ziskem tří bodů.

Stonava už jich má celkem 24 za osm výher a v tabulce pátá. Do konce podzimní části krajského přeboru ji doma čekají dvě okresní derby – v sobotu 11. listopadu se třetí Slavií Orlová a o týden později s dvanáctými Dolními Datyněmi.

Krajský přebor – 14. kolo:

Jakubčovice – Stonava 0:1 (0:0)

Branka: 59. Jatagandzidis. Rozhodčí: Viščor – Tabášek, Brezovský. ŽK: Černín, Malina – Koďousek, Pecha. Diváci: 154.

Stonava: Pecha – Věčorek, Motyčka, Siekiera, Fizek, Vlachovič (46. Jatagandzidis), Koďousek (87. Nožka), P. Šiška, Mikšaník (89. Kloda), Ruisl, Váňa (63. Graňák). Trenér: Tomáš Mančař.