„Z našich absenčních důvodů jsme po soustředění v Horní Lomné kvůli nemocem museli zrušit zápas s Hlubinou a další týden nám v pátek večer odřekla Bystřice s tím, že se nesejdou, takže jsme v sobotu místo utkání trénovali,“ vysvětlil kouč Stonavy Tomáš Mančař změnu plánů v zimní přípravě, kterou tým zahájil už 2. ledna.

Herní manko se ale snaží dohnat. „Teď máme trošku anglický týden s narychlo vloženým středečním zápasem v Porubě s Bohumínem, kterému odpadl soupeř. Pořád se ještě připravujeme i fyzicky, takže to bude náročné,“ poznamenal trenér nováčka krajského přeboru s tím, že po protivníkovi z divize je v sobotu čeká duel s Horní Suchou (I.A třída). „Naplánovaný máme ještě zápas s béčkem Hlubiny a generálku s Věřňovicemi,“ doplnil.

Jak hodnotil obě odehraná utkání? „Kvůli zraněním a práci jsme to zatím lepili v málo lidech a hráli v hodně kombinované sestavě, ale už by to mělo být lepší,“ potěšil Tomáše Mančaře po Jakubu Hejdovi, Martinu Šiškovi a Lukáši Graňákovi návrat dalších dvou zraněných hráčů.