/FOTOGALERIE/ Před týdnem inkasovali v závěru zápasu dva góly a ve Vřesině prohráli (3:4), teď stálo štěstí na straně fotbalistů Stonavy. I když v sobotním 25. kole krajského přeboru doma prohrávali 0:1 a 1:2, nakonec favorita z Brušperku obrali o tři body. Po strhujícím závěru a dvou gólech Davida Jatagandzidise nakonec vyhráli 3:2. V dresu Stonavy, která se potýká s velkou marodkou, podruhé na jaře nastoupil exligový veterán Josef Zoller a nahrál na vítěznou branku.

Zápas 25. kola krajského přeboru Stonava - Brušperk 3:2 (11. 5. 2024). | Foto: SK Stonava/Jan Žáček

„Od 1. minuty jsme byli lepší, ale paradoxně jsme celý zápas dotahovali. Brušperk nás potrestal ze dvou podceněných chyb,“ vrátil se domácí kouč Tomáš Mančař k duelu s Brušperkem, který po prohře v tabulce klesl z 5. na 6. místo. Stonava zůstala osmá.

„Góly, které jsme dostali, byly takové nemastné – neslané. V jedné situaci jsme si špatně pohlídali ofsajd a ve druhé hráče, který se odpoutal a naběhl si za obranu,“ popsal obě inkasované branky.

Na 1:1 srovnával v 60. minutě Streit a na 2:2 v 71. minutě Jatagandzidis. „Po našem dobrém presinku se v malém vápně dostal k odraženému míči a napálil ho pod břevno,“ řekl kouč po první trefě Jatagandzidise. Stejný hráč pak v 84. minutě rozhodl o výhře. „Po krásné kombinaci dostal balon, šel sám na gólmana a dal tyčku. Naštěstí se to od ní odrazilo do směru jeho pohybu a pravou nohou to pak dorazil do brány,“ oddechl si Tomáš Mančař po dvanácté výhře v sezoně.

Ve druhém poločase vypustil na hřiště své tajné eso, bývalého ligového hráče Karviné Josefa Zollera, který i po oficiálním ukončení fotbalové kariéry Stonavě v minulosti už několikrát pomohl. Na jaře nastoupil podruhé, před týdnem se uvedl gólem ve Vřesině, v sobotu na ten vítězný přihrál. „I když nehrál fotbal, stále se fyzicky udržuje a ten jeho zabijácký instinkt tam pořád je. Oživil hru a v obou zápasech nám strašně moc pomohl,“ chválil kouč jednačtyřicetiletého útočníka.

„Byl to dobrý fotbal. Brušperk také chtěl hrát, lítalo to nahoru – dolů, pořád byl nějaký souboj a něco se dělo,“ hodnotil sobotní duel. „Celý týden jsme se na Brušperk připravovali, věci jsme si v rámci rozehrávek zkoušeli a kluci to, až na dvě individuální chyby, plnili nadstandardně. Od toho se jevila i naše převaha,“ konstatoval.

„Byli jsme důrazní a od začátku presovali, měli jsme víc šancí než soupeř i střely z dálky. Brušperk jsme do ničeho extra nepouštěli, k vápnu se nám často nedostával.,“ vysvětlil Tomáš Mančař. V příštím kole Stonava v sobotu 18. května vyrazí na hřiště druhého Petřvaldu na Moravě.

Krajský přebor – 25. kolo:

SK Stonava – Brušperk 3:2 (0:1)

Branky: 71. a 84. Jatagandzidis, 60. Streit – 40. Solomonovych, 70. Gula. Rozhodčí: Macrineanu – Láryš, Godfryd. ŽK: Ruisl, Osvěčík – Solomonovych, Pelíšek, Talián. Diváci: 120.

Stonava: Pecha – Věčorek, Dolník (55. Zoller), Graňák, Jatagandzidis (90. Otruba), Osvěčík, Siekiera (66. M. Šiška), Michalek, Mikšaník, Ruisl, Streit. Trenér: Tomáš Mančař.