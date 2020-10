Ze sedmi zápasů jich Stonava zvládla pět. Poněkud překvapivě ztratila body v Hnojníku za remízu 3:3, ještě překvapivěji pak padla na půdě Starého Města.

„Měli jsme mít o dva body víc. Takové byly před sezonou kalkulace,“ přiznává otevřeně trenér stonavského mužstva Richard Beneš, který stojí za herním vzestupem týmu, který si nyní klade oprávněné ambice na postup do krajského přeboru.

Jeho mančaft se na soutěž navnadil počátečními výhrami ve Smilovicích a nad Dolní Lutyní, jenže pak hned přišel zádrhel v Hnojníku. Stonavští vedli 1:0, prohrávali 1:2, zase vedli 3:2. „To byl klasický zápas, kdy si říkáte, že se vám nic nemůže stát. Kluci soupeře vyloženě podcenili a doplatili na to. Doufám, že z toho jsme už vyléčení,“ poznamenal Beneš.

No, minimálně ještě pro jeden zápas to neplatilo. Stonava pak pokračovala ve stabilních výkonech a dokonale se připravila na derby v Orlové, kde excelovala 3:0.

Jenže týden po slavném vítězství na půdě před sezonou plánovaného největšího rivala přišel výbuch ve Starém Městě. „Prohráli jsme 2:3, bylo to něco podobného jako v Hnojníku. Ale stejně tam jako tady rozhodly individuální chyby. Góly, které jsme dostali, jsme dostat nemuseli, kromě toho jsme zahodili další šance. Máme sice nejvíce nastřílených gólů v soutěži, ve skutečnosti jsme jich mohli mít na kontě daleko víc. Hodně toho spálíme,“ připouští Beneš.

Zdroj: Michal Chadim

Porážku pak jeho svěřenci zase hodili za hlavu a dvakrát vyhráli, takže na vedoucí Albrechtice, což je stonavský největší soupeř, sídlící hned ve vedlejší obci, ztrácejí jen tři body. „Řeknu to tak - můžeme být částečně spokojeni. Ono se dá v soutěži vyhrát i takový zápas, v němž hrajete špatně, ale musíte mít i trochu štěstí, které jsme v obou případech, kdy jsme ztratili, neměli. Na druhou stranu hodně záleží na součinnosti mužstva, která se s přibývajícím počtem zápasů lepší,“ vysvětluje trenér Stonavy.

Ten totiž v létě dovedl do týmu hned šest nových posil, což logicky musí být na herním projevu Stonavy znát. A mužstvo si nesedne ze dne na den. „Zatím to vypadá tak, že prvních dvacet minut každého zápasu se trochu hledáme, ale sestava si pomalu sedá. Tedy kromě defenzivní linie, kterou zatím pořád točíme,“ uznává Beneš.

Až se zadní řady ustálí a zvyknou si na sebe i klíčoví středoví hráči, může být Stonava ještě silnější. V útoku si totiž dokonale vyhoví Zoller s Bednářem, hlavně kanonýr Josef Zoller naplňuje očekávání fanoušků a dal už 11 branek.

„Provedli jsme teď v půlce podzimu korekce v kádru, protože nás bylo hodně a všichni hrát nemůžou. Proto u nás skončili brankář Szarowski a Zielonka se Škutou. Všichni šli do Petrovic, první dva do Lokomotivy, Škuta do Interu. Aspoň pomůžeme klubům v okolí,“ přibližuje Beneš.

Nyní se bude pro jeho tým lámat pověstný chlebíček. „O víkendu hraje první čtyřka mezi sebou, my hostíme Vratimov. Ve zbytku podzimu pro nás bude klíčové utkání v Dobraticích, a pak samozřejmě velké derby s Albrechticemi. Musím říct, že nám vyhovuje, když mají soupeři kvalitní a větší hřiště. Naši střeďáci pak mají možnost rozdávat přesné přihrávky a je jedno, kdo z nich v roli režiséra zrovna je. Všichni mají svou kvalitu,“ pochvaluje si Richard Beneš.

Ovšem pozor! Jeho tým má sice na kontě pět výher, jenže z toho rovnou čtyři jsou nad nejhoršími týmy soutěže. Pokud chce Stonava bojovat o postup, bude muset zvládat i zápasy proti týmům z první půlky tabulky.