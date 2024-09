Co řekli trenéři?

Hosté šli do vedení po chybě domácích v obraně a trefě Toboly, což byla první inkasovaná branka Stonavy v sezoně. Ovšem zanedlouho Jatagandzidis z penalty vyrovnal, po rohovém kopu skóroval Věčorek a pak po náběhu za obranu se znovu prosadil Jatagandzidis. Šancí bylo na obou stranách víc, nicméně se skóre už pak pohnul až v úplném závěru střídající Cíleček.

„Jsme samozřejmě spokojení. Bylo naší povinností urvat tři body, to jsme zvládli. Výkon byl sice trochu mdlý, oproti jiným zápasům to nebylo ono, ale možná se u některých projevila únava. Hlavní je vítězství,“ hodnotil trenér Stonavy Tomáš Mančař.

Zatímco celek z Karvinska tak řeší svou pozici na špici tabulky, Vřesina má zcela opačné starosti. S jedním bodem se krčí na předposlední příčce a o víkendu doma hostí poslední Bruntál. „To bude zásadní utkání. Tam musíme vyhrát, abychom ho udrželi pod sebou,“ věděl kouč Tomáš Kaventa.

Výkon ve Stonavě si ale pochvaloval. „Co si budeme povídat, oni patří jinam, než my. První gól potěšil, ale pak škoda hloupých propadnutí nebo standardky, na což jsme kluky upozorňovali. A trestali nás dlouhými nákopy za obranu, které jsme si také nepohlídali. Pak byla vidět zkušenost Jaty, který si v zakončení umí poradit,“ ocenil Kaventa.

„Myslím si však, že jsme byli obstojným soupeřem, měli jsme šance, ale bohužel jsme je nevyřešili ideálně,“ dodal šéf vřesinské lavičky, který se musel vyrovnat se šesti zásadními letními odchody a do poslední chvíle nebylo jasné, zda Ostravané začnou, nebo po vzoru Dolní Datyně ze soutěže odstoupí.

Stonava se tak těší na velký šlágr. „Bude to úplně jiná konfrontace, než teď, Těšín je fotbalovější, akorát se pro nás nic nezmění v tom, že i letos proti nám u nás všichni brání. Nikdo nepřijel hrát fotbal. A v sobotu očekávám, že to bude stejné, protože jsme v těchto situacích zranitelní. Proto jsme s ním loni neuhráli ani bod,“ pronesl na rovinu Mančař s tím, že ambice klubu jsou nejvyšší. „Chceme hrát do třetího místa,“ uzavřel.

SK Stonava – FC Vřesina 4:1 (3:1)

Branky: 18. z pen. a 37. Jatagandzidis, 31. Věčorek, 90+2. Cíleček – 11. Tobola. Rozhodčí: Pasterčák – Chmiel, Seidler. ŽK: Matula, Ulrich (oba Vřesina). Diváci: 100.

Stonava: Pecha – Mikšaník (59. Šiška), Věčorek, Motyčka – Maršálek, Osvěčík, Michalek (59. Majkut), Hejda, Streit (72. Hvojník) – Jatagandzidis (65. Stuchlík), Fendrich (46. Cíleček). Trenér: Mančař.

Vřesina: Matula – Kuba (21. Brož), Bartonec, Adam Hruzík, Vojtek – Ulrich (71. Filip), Gregor (83. Piatek), Ponížil, Strohalm – Tobola (83. Pernica), Antonín Hruzík. Trenér: Kaventa.