Těšíňané zatím z domácího prostředí nevytěžili ani bod, s Brušperkem prohráli 0:1, teď s Fulnekem 1:2. „Góly rozhodují. Pořád jsme na brankovém minimu. Posledně v Datyních jsme dali tři góly a brali tři body. Nezbývá, než zase zabrat venku, ale na jeden gól asi vyhrávat nebudeme,“ tuší Petr Joukl, hrající trenér Těšína.

Příležitost k nápravě budou mít jeho svěřenci už ve středu, kdy je na programu vložené kolo. Těšín zajíždí do Oldřišova.

Ale zpět k jejich víkendovému duelu s Fulnekem. Ten rozhodly standardní situace. „Herně to bylo vyrovnané. Fulnek jsme vlastně ze hry nepustili do šance. Jenže první gól nám dal z rohu a druhý z přímáku, kdy to soupeř krásně trefil,“ uznal Joukl.

Tentokrát jeho tým žádnou penaltu, jako v prvních dvou kolech, nekopal. „Penaltu ne, ale kopali jsme nějaké přímáky, bohužel bezvýsledně,“ vybavoval si.

Domácí měli i smůlu. Když Matuszek vyrovnal na 1:1, vybojoval si Fulnek trestný kop poté, co míč zasáhl ruku jednoho z domácích hráčů. A Černín trefil neomylně. „Snažili jsme se srovnat, ale už to nešlo. Mrzí nás to, protože herně si to pomalu sedá a výkon nebyl špatný,“ dodal Joukl.

FK Český Těšín – Fotbal Fulnek 1:2 (0:0)

Branky: 74. Matuszek – 60. Zagol, 76. Černín. Rozhodčí: Šabacký – Boráň, Petroš. ŽK: 3:0. Diváci: 140.

Č. Těšín: Szarowski – Slowiaczek (80. Kotas), Šipula, Bolek, Byrtus – Michalisko – J. Zogata (46. Matuszek), Joukl (71. P. Šiška), Guznar (46. Siekiera), Krucina – Folwarczny. Trenér: Joukl.