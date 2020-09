Těšíňané v sobotu přivítali největšího aspiranta na postup do divize, nicméně ho zaskočili a během půlhodiny vedli 2:0. „Hráli jsme velmi aktivně, soupeř to asi nečekal. Kolektivním výkonem jsme si vypracovali několik možností,“ pochvaloval si hrající kouč Těšína Petr Joukl.

Sám otevřel skóre, kromě toho měli domácí další gólovky, jako třeba Walek nebo Slowiaczek. „Trefili jsme zblízka brankáře, pak tam byla střela z šestnáctky. Škoda, odvaha nám nechyběla,“ uvažoval Joukl nad herním projevem svého týmu.

Obrovskou šanci spálil Folwarczny, který šel sám na gólmana, Siekiera ale druhý gól přeci jen přidal. Jenže hosté stihli ještě do přestávky srovnat. „Asi by se to vyvíjelo jinak, kdybychom dali třetí gól. Vedení jsme měli udržet, dostali jsme gól do šatny,“ litoval Joukl.

Ještě čtvrthodinku druhé půle se Těšíňané statečně drželi, pak se už projevila síla Bílovce. „Šlo vidět, že je to vyspělý tým. Pořád si hráli to svoje, nezmatkovali, ani když prohrávali o dva góly. Postupně jsme začali odpadávat a Bílovec poté udeřil,“ uznal kvality soupeře Petr Joukl.

Těšíňané dostali během tří minut rozhodující dva góly a výsledek jim utekl. „Je to škoda, ale výkonem jsme rozhodně nezklamali, nejsilnějšího soupeře v soutěži se kluci nezalekli, teď jen zbývá takový výkon opakovat,“ přál by si Joukl.

FK Český Těšín – FC Bílovec 2:5 (2:2)

Branky: 9. Joukl, 33. Siekiera – 37. a 66. Dluhoš, 44. a 90. M. Socha, 69. Střelec. Rozhodčí: Dvořák – Vidlička, Godfryd. ŽK: 1:2. Diváci: 120.

Č. Těšín: Pecha – Slowiaczek (69. Krucina), Šipula, Mleziva, Bolek – Walek (86. Konečný), Michalisko, Joukl, P. Šiška (75. J. Zogata), Siekiera (73. Guznar) – Folwarczny (80. Bičaník). Trenér: Joukl.