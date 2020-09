V první půli je do hry nepouštěl rozhodčí, který téměř každý kontakt posuzoval ve prospěch domácích. Teprve po změně stran se to zlepšilo.

Nicméně Těšín se tak v první půli neměl šanci dostat ke své obvyklé hře a musel hlavně bránit. „Petřvald kopal spoustu standardek kolem vápna, naštěstí jsme všechno ubojovali. Čisté konto pro nás bylo důležité,“ rekapituloval první poločas Petr Joukl.

V tom druhém měli opticky více ze hry jeho svěřenci. „Sice jsme ho prohráli, ale šancí jsme měli víc. Folwarczny měl dvě jasné, jednou běžel sám na gólmana. Škoda, že jsme inkasovali jako první. Být to naopak, určitě si odtud něco odvezeme,“ je si jist Joukl.

Jenže po brance domácího Fendricha museli Těšíňané dohánět, což se jim ale povedlo, neboť byli o něco aktivnější než důrazný soupeř.

„Byl to vyrovnaný zápas, některé další akce jsme ještě nedotáhli, což nás mohlo mrzet. Co se týče odhodlání a přístupu, nemám klukům co vytknout. Snad jen to, že i za cenu žluté karty nepřerušili poslední útok Petřvaldu, který nás stál bod,“ litoval Joukl poslední akce domácích z nastaveného času, kterou rozhodli o své výhře.

TJ Petřvald na Moravě – FK Český Těšín 2:1 (0:0)

Branky: 64. Fendrich, 90+1. Palatický – 77. P. Šiška. Rozhodčí: Boráň – Potiorek, Šištík. ŽK: 1:1. Diváci: 112.

Č. Těšín: Pecha – Slowiaczek, Šipula, Mleziva, Bolek – P. Šiška – Bičaník (67. Guznar), Walek, Michalisko, Krucina (65. Siekiera) – Folwarczny (82. Joukl). Trenér: Joukl.