Remíza by bývala byla spravedlivější, jenže když neproměníte ani penaltu, pak sotva můžete chtít nějaké body.

Českému Těšínu úvodní duel nového ročníku nevyšel. | Foto: Vladimír Pryček

Fotbalistům Českého Těšína vstup do nové sezony krajského přeboru příliš nevyšel, neboť přenechali všechny body soupeři. To zklamalo i nového muže na českotěšínské lavičce Petra Joukla. Vzhledem k tomu, že domácím schází stopeři, postavil se do středu obrany po boku Bolka on sám.