„Zatím je to omezené, ale já jsem tréninkový plán vytvořil pro hráče už před deseti dny, abychom byli okamžitě připraveni. Profíci už povolení dostali, u nás, pokud to půjde dobře, chceme brzy začít trénovat po skupinkách. Samozřejmě za nezbytných bezpečnostních opatření,“ poznamenal trenér těšínského týmu Lubomír Luhový.

Ten zrušení rozehrané soutěže kvitoval. „Myslím si, že v takovém termínovém kalupu by pak amatérský fotbal značně utrpěl zraněními hráčů. Tolik netrénované tělo by to prostě nevydrželo a mělo by to plošný dopad na amatérský fotbal v republice. Je tedy dobře, že se soutěže nedohrály, i když nás to samozřejmě mrzí. Být tak dlouho bez fotbalu je utrpení,“ pousmál se Luhový. „Ale zdraví je důležitější,“ uznal.

Z toho důvodu by ani nedoporučoval dohrát druhou ligu. „Tam žádný tlak ze strany UEFA není. Jsou to sice také profíci, ale jak kde a mnohdy v amatérských nebo poloamatérských podmínkách. Kdyby se nedohrála druhá liga, nic by se nestalo,“ míní Luhový.

Během doby, kdy se mohlo „trénovat“ jen v domácích podmínkách své hráče tolik nekontroloval. „Byli jsme v kontaktu jen omezeně, každý hráč má individuální přístup, ale u nás jsou ty možnosti celkem dobré. Beskydy jsou blízko, takže kolo, popřípadě turistika, to se dalo v rámci osobní přípravy využít,“ uvažoval Luhový.

Teď už se Těšíňané připravují na kontakt s balonem. „Chceme začít co nejdříve, abychom byli připraveni na srpnové zahájení nové sezony. Příprava bude de facto ta, kterou absolvujeme v zimě, nějaké výběhy plus do toho můžeme zařadit kolo. První reakce hráčů jsou pozitivní,“ zakončil Luhový směrem k „normální“ tréninkové činnosti.